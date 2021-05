La hija menor de Rocío Jurado ha copiado el look que su hermana lleva durante toda su docuserie. Un detalle que no ha dejado indiferente a nadie.

Una vez puede ser casualidad pero ¿dos veces? Si ayer Rocío Flores nos sorprendía a todos luciendo un estilismo que nos recordaba (y mucho) al que su madre lleva durante todos episodios de Rocío. Contar la verdad para seguir viva; hoy ha sido su tía Gloria Camila la que nos ha dejado de piedra a través de su modelito. La hija de José Ortega Cano ha acudido, como no podía ser de otra forma, a la misa por el 15º aniversario de la muerte de su madre, Rocío Jurado. Y lo ha hecho luciendo un look extremadamente llamativo con el que ha destacado por encima de todos. Se trata de un traje de dos piezas en color fucsia que no llama la atención por su vibrante color; sino por ser un diseño que nos recuerda descaradamente al conjunto que Rocío Carrasco utiliza en su docuserie. Un guiño intencionado o no que nos ha impactado a todos.

Intuíamos que la hija menor de Rocío Jurado, en una fecha tan señalada como la de hoy, en la que se homenajea a ‘la más grande’, elegiría un estilismo que estuviese a la altura de la ocasión. Sin embargo, lo que jamás nos hubiéramos imaginado es que hiciese un guiño tan obvio a la que es su hermana. Y es que resulta imposible ver un traje de color fucsia y no pensar inmediatamente en Rocío Carrasco y en sus estremecedor relato.

Gloria Camila y Rocío Carrasco, unidas por el mismo polémico traje

No podemos entrar en la cabeza de Gloria Camila y saber si verdaderamente la joven ha querido hacer un guiño a su hermana a través de su look; pero la realidad es más que evidente. A todas nosotras cualquier americana oversize que se parezca un poquito a la que lleva la socialité en su docuserie; nos recuerda inmediatamente a ella. Por lo que no tenemos dudas de que a la hija de Ortega Cano también. Y es que el traje fucsia ha sido durante más de diez semanas el uniforme de Rocío Carrasco en Telecinco y no asociarlo con ella es prácticamente imposible.

Gloria Camila, al contrario que su hermana, que lo ha llevado en su serie documental con un top negro de escote en uve y zapatos de salón de tacón alto; lo ha combinado con una blusa de encaje boho en color blanco, para convertir el traje en un look más de día. ¿Qué opináis vosotras? ¿Mera casualidad o estudiado guiño?