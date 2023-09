Georgina Rodríguez, la reconocida influencer y esposa de Cristiano Ronaldo, sorprendió a todos con su atrevido y deslumbrante look en el desfile de Loewe durante la Fashion Week de París. La celebrity creó un estilismo que iba a caballo entre las tendencias más novedosas y lo clásico, eso sí, no tuvo ningún reparo en incluir accesorios que le dieran a su outfit un aire desenfadado e informal. Analizamos su lujosísimo look y te contamos todos los detalles de las prendas que llevó.

Para asistir a este multitudinario desfile, su elección fue una gabardina negra de piel con un acabado súper brillante y satinado, confeccionada en piel de ternera aterciopelada. Esta pieza, pertenece a la última colección de Loewe, no solo destacó por su elevado precio de 10.000 euros, sino por su diseño exquisito. La gabardina presentaba grandes solapas, cinturón, doble botonadura, bolsillos diagonales y una abertura trasera con un botón en la solapa, lo que le confería un toque de sofisticación. Este tipo de trench nos acompañará este (y todos) los otoños, no puede existir una prenda más atemporal.

Georgina Rodríguez arrasa en el desfile de Loewe con unas botas baggy muy originales

Lo que hizo que el look de Georgina fuera aún más impactante fue su forma original de combinarlo. Complementó la gabardina con las llamativas gafas de sol modelo 'Inflated' de Loewe. Este modelo se caracteriza por su montura XXL, que da la impresión de haber sido inflada como un globo, y la elección de Georgina en color negro creó una armonía perfecta con su impresionante trench coat.

Sin embargo, el verdadero toque distintivo lo aportaron unas botas de borrego en color blanco, con un lazo en el empeine, que causaron sensación y revuelo en la audiencia. Este modelo, conocido como "Bota Toy" confeccionadas en lana de oveja y piel de cordero, tiene un precio de 2.000 euros y se encuentra disponible en la página web de la firma Loewe. Estas botas no solo añadieron un toque audaz al conjunto, sino que también llevaron la tendencia de las botas baggy a otro nivel.

Además de su elección de vestuario, Georgina sorprendió al recoger su cabello con una gran pinza, creando un aspecto cómodo y despreocupado que, paradójicamente, le dio un aire informal y auténtico mientras se encontraba en el front row de Loewe en plena Semana de la Moda de París. Una vez más, Georgina nos mostró que no teme a experimentar con la moda, y siempre lo hace dejando su marchamo.