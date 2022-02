Los complementos son parte fundamental de todo look. Pueden hacer de él el mejor de los estilismos o arruinarlos totalmente. Para muchas son los bolsos la pieza más cotizadas y otras se mueren por los zapatos casi más que Carrie Bradshaw. Gema López tiene muy claro que también los zapatos son el accesorio definitivo de cualquier outfit, pero en su caso, siente absoluta pasión por las botas. No se las ha quitado en todo el invierno, y ahora, que estamos a las puertas de la primavera, ya ha fichado el modelo que va a coronar sus primeros looks de la temporada.

Mosqueteras, cowboy, las clásicas de piel de caña alta al estilo años setenta, en ante, slouchy… La colección de botas de la colaboradora de Sálvame no tiene fin. Y es que como ella misma ha dicho «Me encantan las botas, son una de mis debilidades». Pensando ya en el armario de primavera, la periodista ha hecho la primera adquisición y no podía ser otra que unas botas. Eso sí, muy diferentes a las que le hemos visto a lo largo de todos los meses de invierno.

Gema López se ha enamorado de las botas más originales de la temporada

Como no podía ser de otro modo, siguiendo su gusto por la estética boho, Gema se ha enamorado de unas botas en blanco roto con flecos, detalles de tachuelas y un cómodo tacón de madera. Son de ne&nu, su firma preferida, y tienen un precio de 169 euros.

Las botas son ideales para combinar con sus faldas y vestidos, tanto largos como mini, con los estampados de flores de aire hippie, o también para calzártelas con unos pitillos vaqueros.

Todavía no se las hemos visto puestas, pero seguro que muy pronto serán las absolutas protagonistas de sus looks que enamoran a sus miles de seguidoras.

Fiel a su estilo que mezcla con algunas de las tendencias de cada temporada

Gema López es una de las colaboradoras del universo Mediaset que tiene más claro cuál es el estilo que más le favorece y con el que se siente más cómoda. Aunque cada temporada hace guiños a las tendencias, la base de sus estilismos permanece inalterable. Un estilo boho-chic, que precisamente tiene en sus botas uno de los puntos más destacables. Especialmente en invierno Gema no se las quita, y esta primavera también la seguiremos viendo mucho con ellas.

Aunque cuando llega el buen tiempo tienen que compartir protagonismo con las alpargatas de esparto, otro de los complementos estrella de la colaboradora de Telecinco.