Gema López ha posado con un look nuevo, inspirado en el estilo bohemio que tanto se lleva. Su mono es favorecedor y es perfecto para disimular zonas complicadas.

Si eres amante de los monos, del estilo boho-chic y de las apuestas más rejuvenecedoras, el nuevo mono de Gema López te va a gustar. Una vez más, su look se convierte en una de nuestras mayores fuentes de inspiración y todo se debe a su buen gusto a la hora de vestir. ¿Su última propuesta? En concreto se trata de un mono de seda con tirantes regulables, con una gran caída y, con un bonito estampado en tonos azules.

En realidad es un diseño sencillo, no es nada extravagante. Pero, ¿cuál es su principal ventaja? Pues que su corte ancho, a lo largo de todo el cuerpo, disimula perfectamente un abdomen que no esté cincelado y las piernas que no estén torneadas. Por eso pensamos que este mono es el mejor aliado para disimular, en definitiva, todo lo que se quiera 'ocultar'. Además de efectivo para 'quitar kilos', es súper cómodo y ligero.

Y con estas premisas hemos fichado la prenda en cuestión. Está en Ne&Nu, es de un color claro muy veraniego y cuesta menos de 45 euros. Lo imaginamos con unas sandalias de cuña y un bolso de estilo capazo y, así tenemos un estilismo perfecto para dar un paseo a orillas del mar o para salir a tomar algo por cualquier terraza en la ciudad.

Que nos perdone Gema López, pero le vamos a copiar su mono hippie para nuestras escapadas de verano

Que sí, que ya sabemos que son muchas las prendas de las que nos enamoramos a diario, pero es que el nuevo mono de Gema López es tan favorecedor que nos ha sido imposible no copiárselo.

Para empezar, su color azul lo hace súper alegre para los meses venideros. Además es clave para realzar el bronceado. Su caída y soltura lo hacen comodísimo y perfecto para disimular la zona del pecho, abdomen, caderas, glúteos y piernas. Por si esto no fuera suficiente, su estampado 'paisley' añade este toque de tendencia que tanto estamos viendo en las últimas temporadas y que lo convierte en un modelo que roza lo bohemio.

Por otro lado, su escote redondo queda bien en mujeres con mucho o poco pecho, adaptándose a todos los cuerpos. Si lo llevas con unas sandalias de cuña doradas le dará un toque más elegante, pero lo podrías llevar también con deportivas blancas de Converse, con unos mules planos o hasta con chanclas de dedo para bajar a la playa. Vamos que lo podrás usar una y otra vez en diferentes contextos.

¡Sigue bajando para descubrir sus muchas cosas buenas y no tardes en ficharlo porque se agotará, seguro!