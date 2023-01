Casi tres cuartas partes de las bodas que se celebran en nuestro país se concentran entre los meses de mayo y octubre. Sin embargo, hay que reconocer que las bodas de invierno, si se hacen bien, cuentan con un encanto especial. Aunque eso sí, también debemos confesar que cuando las temperaturas bajan, la tarea de encontrar el look de invitada perfecto se complica exponencialmente.

Durante estos meses de frío ya no podemos recurrir a la sencillez de un vestido slip y unas sandalias originales. Ahora toca ir un paso más allá. Se mantiene el dress code básico: no se puede vestir ni de blanco ni de negro; no hay que hacer mezclas demasiado explosivas para no robarle el protagonismo a la novia; y hay que evitar las lentejuelas y los brillos exagerados. Pero aún sabiendo esto, la misión es peliaguda. Por suerte, ahora contamos con la inestimable ayuda de Fiona Ferrer, que acaba de convertirse en nuestra mejor fuente de inspiración con su look de invitada de invierno.

Fiona Ferrer se convierte en la invitada de boda más sofisticada

La estilista acudió a la boda de una amiga, celebrada en Madrid. Y, nada más verla, nos dejó sin palabras: «Mi look de fondo de armario lleva tanta información como la que guarda mi cabeza, que deja patente que la moda es una manera de comunicar y de transmitir nuestra personalidad», afirmaba.

Fiona apostó por una blusa con lazada del diseñador Miguel Palacio y unos pantalones palazzo de Jorge Vázquez. Para completar su estilismo lució una elegante capa heredada de su madre y un tocado vintage adquirido en New York. Además, para hacer frente al frío, llevó unos guantes de piel, también heredados de su madre. Como complementos la escritora se decantó por un brazalete de brillantes de Roberto Coin y un bolso de mano artesanal de la firma Hedenbrand. ¿En los pies? Tacones de la nueva colección de Inés Domecq Shoes by Cuplé.

«Este es un look pensado pero improvisado, tirando de mi fondo de armario y de acuerdo a la actitud que tengo ahora mismo. Plumas en la cabeza, sobriedad y combinación del marrón y azul, siempre dando importancia a los accesorios», escribía Fiona Ferrer junto a varias fotos posando. ¿Quieres ver todos los detalles de su look? ¡Sigue bajando!