Aportan un indiscutible toque lady y tienen la capacidad de sumar un plus de estilo a cualquier look. Los mocasines poco a poco han ido ganando un hueco privilegiado en nuestro vestidor, y esta temporada regresan pisando fuerte y reinventados. ¡Están por todas partes! Así que si has empezado con mal pie con ellos, dales una segunda oportunidad.

Hay mocasines para todos los gustos. Desde los clásicos con estribo, para las que prefieren apostar sobre seguro, a los de suela track, los más rebeldes de la temporada. Pero ojo, porque este otoño estos zapatos también admiten detalles de todo tipo: cadenas, tachuelas, trenzados, grabados… ¡Van a ser el centro de todas las miradas!

Para el día a día puedes combinarlos con trajes de chaqueta, pantalones vaqueros culotte o vestidos midi de punto. ¿Por la noche? Deja que sean los auténticos protagonistas. La opción más chic es lucirlos con minifaldas plisadas o petos con efecto piel.

Los mocasines este otoño-invierno 2023 se llevan con calcetines

¡Es plena tendencia! Y las que más saben de moda, como Gala González u Olivia Palermo ya hace tiempo que la lucieron en el ‘street style’. Y es que han sido muchos los desfiles de grandes diseñadores que han apostado por llevar los mocasines con calcetines. Aunque a priori esta combinación descoloca, lo cierto es que añadir un toque masculino (y un punto deportivo) al estilismo, funciona. ¿La clave para acertar? Si te decantas por unos mocasines muy clásicos, arriesga con calcetines estampados o incluso metalizados. Pero si prefieres sumar la novedad con tus zapatos, mejor opta por los clásicos calcetines blancos.

Sigue bajando, hemos rebuscado entre todas las tiendas online low cost hasta encontrar ocho mocasines por menos de 22 euros que te convertirán en la mejor vestida. ¡Desliza!