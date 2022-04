¡Ya estamos contando los días para que llegue la época estival! Y no solo porque tenemos ganas de disfrutar del sol y las altas temperaturas, sino porque también con ella llega el ansiado horario de verano. ¿Qué significa esto? Que nuestra jornada laboral se acorta y las privilegiadas que viven cerca del mar pueden ir directas de la oficina a la playa.

Y es que es saliendo a las 3 de la tarde del trabajo no hay mejor plan que poner rumbo al mar y echarse la siesta escuchando el sonido de las olas. ¿O no es verdad? (Y si no cuentas con la suerte de vivir cerca de la costa, simplemente piensa que en la piscina tampoco se está tan mal) 😜

Eso sí, para que la organización no se vaya al traste y podamos ponernos morenas cuanto antes, es inviable pasar por casa para coger la toalla, la crema solar, las gafas de sol… ¿La solución? Hacerte con uno o varios bolsos todoterreno que te permitan ir ideal a la oficina y a la vez acertar en la playa.

Los bolsos que necesitas para ir de la oficina a la playa sin tener que pasar por casa

Al igual que sucede con las alpargatas de cuña, los bolsos de rafia suelen ser nuestros imprescindibles en verano. Pero eso sí, estos deben ser arreglados, para no dar el cante en el trabajo. Otra opción es apostar por los bolsos tipo saco, que además de estar de plena tendencia esta temporada, son de lo más versátiles. Y ojo, porque también los bolsos de crochet y los shopper son una buena alternativa, ya que son cómodos y aportan un plus de estilo a cualquier estilismo.

¡Sigue bajando, te proponemos nueve modelos de éxito asegurado que debes fichar ya!