Tiene una de las mejores maletas de vacaciones y lo acaba de demostrar con este dos piezas de falda y top marrón, ideal para tus días de verano

En verano los estilismos, al igual que nuestro estilo de vida se relaja, y todavía más cuando estamos disfrutando de unos días en la playa. Como casi media España, Amelia Bono es de las afortunadas que ya ha podido hacer las maletas y escaparse de Madrid para relajarse y desconectar al lado del mar. Concretamente ha elegido Marbella, el lugar tradicional donde pasan todos los años las vacaciones en familia, y aunque este año es el primero separada de Manuel Martos, después de trece años de matrimonio, no ha querido romper con la tradición. Durante las vacaciones Amelia nos sigue deleitando con sus magníficos looks y dándonos las mejores ideas. El último de ellos nos ha servido para demostrar que no solo el vestido es la prenda más efectiva del verano, un conjunto de falda y top también puede ser la mejor elección.

Al igual que hace con cada uno de los looks que le vemos en el día a día el resto del año, Amelia consigue hacer que deseemos todo lo que se pone también durante sus vacaciones. Pero con esta falda y top se ha superado. Dos piezas que son la tendencia del momento… Pero que tienen un pequeño gran problema.

La falda y top que consigue un look soñado

Amelia ha recurrido una vez más a una de sus firmas low cost de cabecera (y de la mayoría de nosotras): Zara. Estamos hablando de un conjunto de falda midi de tiro alto con botones laterales y una gran abertura, y un crop top de tirantes anchos fruncidos y escote cuadrado, que destaca por su espalda con dos tiras que dejaban gran parte al aire, en tono marrón. Un color que aunque no parezca demasiado veraniego también es muy favorecedor cuando estás bronceada.

Amelia lo combinó con unas sandalias planas doradas y un bolso de piel marrón.

La falda tenia un precio original de 29,95 euros y el crop top de 25,95 euros. Ambos llegaron a estar en rebajas a un precio de 7,99 euros, pero como Amelia Bono fueron muchas las que cayeron rendidas a este conjunto, que nada más ponerse en el remate final se agotó casi de inmediato.

Amelia lo ha dejado muy claro. El combo de falda y top es este verano una de las opciones preferidas de las expertas en moda. Si no puedes presumir de un abdomen tan plano como el de ella para lucir un crop top, el top largo o una camisa son también una opción estupenda.