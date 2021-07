La periodista ha lucido una falda pareo de estampado tie dye, uno de los básicos del verano, también en tu maleta de vacaciones

Los vestidos son su prenda favorita sin discusión, pero Gema López también hace combinaciones fáciles e igual de estilosas para sus looks de verano. Hace unos días hablábamos de su mix de mini y top, y en esta ocasión ha vuelto a repetir la misma fórmula, consiguiendo de nuevo un fantástico resultado. La periodista ha recurrido una vez más a su firma fetiche ne&nu para este conjunto de camiseta y mini falda que nos ha encantado.

Falda y camiseta, la mejor combinación del verano para todas las ocasiones

Gema ha elegido una camiseta de algodón blanca con escote de pico y detalle de volante en las mangas salteadas de pequeñas estrellas en azul, que combinó con una mini falda estilo pareo con volante y lazo, en estampado tie dye en tonos azules y blanco. Aunque hay temporadas que triunfa más que otras, cada vez que lleva el verano este print se convierte en uno de los que más vemos en todo tipo de prendas veraniegas. El resultado siempre es un look desenfado y relajado, ideales para esta época.

La falda pareo de estampado tie dye que lleva Gema es uno de los básicos del verano, que no puede faltarte en tu maleta de vacaciones.

Tanto la camiseta (29,95 euros) como la falda (29,95 euros) todavía están disponible en la web de la marca, pero seguro que no tardarán demasiado en agotarse, como ocurre con la mayoría de las prendas que lleva Gema y casi todas las colaboradoras del programa de las tardes de Telecinco.

Salto al mundo de la moda

En colaboración con esta firma Gema López ha podido cumplir su sueño de debutar como diseñadora. Lo ha hecho con una camiseta que ya han lucido varios de sus compañeros y excompañeros de Sálvame como Belén Esteban, Chelo García Cortés, Rosa Benito, Lydia Lozano o Víctor Sandoval. La camiseta ha sido el comienzo, pero seguro que nos sorprenderá con nuevas propuestas.

«No sabéis la ilusión que me hace presentaros la primera camiseta que he diseñado para ne&nu con la ayuda de Anabel Lee. Tenía ganas de plasmar algo con lo que me sintiera muy identificada. Dos cosas tenía claras: El mar tenía que estar presente y una mujer acompañándome. Vengo de una familia de grandes mujeres, sin ellas no habría conseguido estar donde estoy y ser lo que soy y con esas dos premisas me lancé a esta aventura. Era complicado buscar una frase, un lema que resumiera mi manera de vivir, de sentir y pensé en una en las cosas que me hacen más felices: viajar a cualquier lado, sin importar el donde sino el con quién».

«Así surgió ‘La persona que te acompaña en el viaje es el mejor de los destinos’. Espero que os guste y que esto sea el principio de un largo viaje juntos».