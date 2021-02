Isabel Rábago posó hace unos días en su cuenta de Instagram con una falda sumamente ideal que, sin duda, es la prenda que más favorece pasados los 45 años.

Pasada una edad, todas buscamos estar igual de monas e ideales que cuando éramos todas unas crías. Sin embargo, y aunque practiquemos deporte a menudo, sigamos una alimentación sana y equilibrada y nos cuidemos la piel en una rutina de belleza diaria; lo cierto es que hay prendas que no nos sientan igual que lo solían hacer. Ese vestido entallado que tanto nos gustaba en nuestra treintena, ahora es impensable sacarlo del armario; o esos pantalones de talle bajo que en los 2000 lucíamos la mar de orgullosas, en pleno 2021 no hay quien se los ponga. No obstante, y a pesar de que nuestro cuerpo no es como antes, hay una prenda perfecta para sentirnos joviales y guapísimas sin ir disfrazadas de adolescente desfasada. Y esa es, sin duda, la falda midi satinada. Una prenda que jamás pasa de moda y que Isabel Rábago, que este año soplará 47 velas, nos ha enseñado a lucir como nadie en uno de sus últimos posts de Instagram.

La colaboradora de Viva la vida ha enamorado a sus seguidores con una preciosa falda midi de raso en color azul bebé de Koker (22,99 euros) que ha combinado de la mejor forma con un jersey a tono también de la marca. Un conjunto muy elegante, que disimula nuestra figura y que no enseña demasiada pierna. Es perfecto para las mujeres de más de 45 años y tenemos todas las pruebas.

La falda midi satinada, la prenda que mejor sienta pasados los 45 años

En todo tipo de tonos, estampados y formas, la falda midi satinada es una de esas prendas que no deben faltar en tu armario. Sientan bien con crop tops a los 20, con camisetas con originales mensajes a los 30 y con jerséis entallados a los 40, tal y como la ha lucido la exconcursante de Supervivientes. La versatilidad de esta pieza nos permite combinarla de día con con zapatillas deportivas o sandalias, pero también nos sienta de 10 en conjuntos de noche con tacones o botines. Es una pieza ideal para llevar para ir la oficina (cuando puedas volver a ella) pero también para acudir a una cena con amigas. Todo dependerá de los accesorios y complementos que elijas. Combínala con jerséis finitos, como Isabel Rábago y triunfa en cualquier ocasión.

Atemporales y clásicas, las faldas midi satinadas son perfectas para llevar en cualquier y momento, pues nos aportan comodidad gracias a su diseño pero a la vez consiguen ser elegantes y arregladas. Son esa prenda que, pasados los 45, logran sacarnos de más de un apuro. Por ello, y para que puedas replicar el mejor look de la tertuliana de televisión, hemos elegido algunas de las más bonitas del momento. Echa un ojo a nuestra selección y elige tu favorita, es imposible no acertar con ellas. ¡Las hay de todos los precios, estilos y gustos!