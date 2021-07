La presentadora de ‘La Voz Kids’ ha vuelto a enamorarnos gracias a un maravilloso mono satinado en intenso color morado. ¡Nos encanta!

Eva González va tan bien vestida en esta edición de La Voz Kids que cada fin de semana nos vemos con la obligación de dedicarle un artículo a su modelito. La presentadora sevillana, que lleva ya varios años al frente del programa musical de niños más querido de la televisión, consigue acertar con todos los modelitos que se pone para pisar el plató del talent show. Hace unas semanas nos conquistaba con una discreta pero acertadísima blazer de color blanco; en el programa anterior nos llamaron la atención los jeans negros semiacampanados con hilera de flecos en el bajo; y en este última ocasión ha sido un precioso mono satinado el que nos robaba el corazón.

La de Mairena del Arcor sorprendía en las últimas batallas con un look del que era imposible apartar la mirada. Y es que era un conjunto formado principalmente por un mono satinado en un intenso color púrpura que no podía sentarle mejor. Un diseño firmado por Wolflamb que se ha convertido en uno de nuestros caprichos de temporada. ¡Lo necesitamos ya de ya!

El mono satinado que ha llevado Eva González en el último programa de La Voz Kids

Se trata, como ya hemos mencionado, de un precioso mono elaborado en un favorecedor satén de color morado que la mujer de Cayetano Rivera ha llevado con un cinturón ancho a tono que conseguía marcar aún más su figura; y que ha acompañado de unas elegantes sandalias de tacón metalizadas de Mascaró. Un conjunto sencillo pero no por ello más discreto que conseguía dejarnos a todas con la boca abierta. Y es que, sin lugar a dudas, pocas prendas logran ser tan despampanes como el mono satinado de Wolflamb que la exmodelo eligió.

De hecho, nos ha gustado tantísimo que, aunque nos ha resultado imposible encontrarlo en la web de la marca, hemos hecho un intenso trabajo de investigación hasta dar con él. Y lo hemos conseguido. El modelo se encuentra a la venta por 82,99 euros en Micolet, una página de ropa de segunda mano. No obstante, en este portal aparece colgado de una percha y tan sumamente arrugado que no parece ni la misma prenda. ¡Pero sí lo es! Así que ya sabes, si te ha enamorado tanto como a nosotras el último (y acertadísimo) look de Eva González, no pierdas el tiempo y hazte con el único que queda en Internet. Eso sí, solo hay disponible una XS.