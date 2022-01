Eugenia Silva es una mujer elegante a la que le gusta seducir sin estridencias. Prefiere destacar en sencillez a recurrir a looks recargados y, como ejemplo de estilo, prefiere del “menos es más” a la hora de elegir el outfit del día.

La modelo ha comenzado el año a orillas del mar. Concretamente en la localidad de San Pedro de la Ribera o San Pedro de Bocamar, una de las playas más concurridas y populares del concejo de Cudillero en Asturias. Con 11 grados de máxima y las lluvias amenazando con aparecer, Eugenia sabe que lo más importante es abrigarse bien. Pero esto no significa que deba dejar de lado su buen gusto. Al revés. La empresaria sabe como adaptarse al clima del lugar y nos ha sorprendido con un atuendo que ya queremos copiar vayamos donde vayamos.

Se trata de un jersey color mandarina de la firma ‘The Frankie Shop’, escote redondo y ribete ancho de canalé, valorado en 126 euros. Aunque este tipo de jerséis no son los más formales, son ideales para combinar con una camisa debajo, como ha hecho Eugenia.

Eugenia Silva con jersey y camisa: la opción que nunca falla

Lo bueno de este tipo de suéter es que al tener el cuello redondo permite lucir debajo una camisa. Además, añadir una capa más al atuendo lo dota de estilo y, por supuesto, de calidez. La camisa en color blanco es la opción más acercada porque irá con cualquier color de jersey que elijas y es un look clásico con el que no puedes equivocarte.

Termina el look con pantalón en denim que cae a la altura del tobillo, también conocido en moda como cropped jeans. En este caso no ha dejado que el aire roce sus tobillos porque, dadas las bajas temperaturas, ha añadido unos calcetines blancos con dos rayas horizontales. Este tipo de vaqueros son ideales para ir a la playa y no mancharte de arena. Para el calzado, se ha decantado por unas zapatillas de la firma ‘Vans’ a juego con el suéter. Y en los ojos, gafas de la marca ‘Moe’, en particular el modelo ‘Mò Crotona’.

Una feliz mamá de vacaciones

La empresaria está pasando la Navidad rodeada de amigos y familia. Es madre de dos hijos (Alfonso y Jerónimo), con los que disfruta todo el tiempo que pueda cuando no está trabajando. Los retoños nacieron fruto de su relación con Alfonso de Borbón. El 1 de abril de 2014 nació su primer hijo el común y el 14 de junio de 2017, el segundo.