Madre e hija están disfrutando de unos días por Andalucía, estamos a pocas horas de que dé comienzo la celebración anual de la Exhibición de los Enganches que inaugura la Feria de Sevilla, con un sol resplandeciente. Tana Rivera será mañana la madrina de esta ceremonia, como lo hacía hace 10 años su abuela Cayetana De Alba. Esta es la ocasión perfecta para engalanarse, pero todos conocemos bien las altas temperaturas de la capital andaluza. Porque es muy chic y porque sirve para protegerse del sol, Eugenia Martínez de Irujo y Cayetana Rivera han apostado por lucir el mejor complemento para invitadas, un sombrero tipo pamela que sienta genial.

Madre e hija decidieron optar por estos sombreros de rafia para completar sus looks para la Feria de Sevilla. Por un lado, Eugenia Martínez de Irujo optó por un look muy primaveral combinando dos colores el azul marino y el verde. La duquesa de Montoro se enfundó en una falda midi verde ajustada en el talle, muy llamativa y que dejaba ver unas sandalias de tacón ancho blancas para ganar unos centímetros.

Eugenia Martínez de Irujo combina su complemento estrella con un bolso en el mismo tono

La parte de arriba estaba formada únicamente por un top azul marino con manga francesa abullonada en los hombros. Lo mejor, sin ninguna duda, del look fue un bolso de mano de rafia que iba entretejido con el mismo material que el de su complemento favorito, el sombrero plano con aire cordobés del mismo color.

Cayetana Rivera, a la que solemos ver menos en este tipo de eventos, ya que suele mantenerse más alejada de los medios, iba con un look que es imperiosa tendencia. La hija de Fran Rivera optó por un traje de dos piezas en color lila, estos tonos pastel están muy de moda y son lo último en trajes monocolor. Pero esto no es todo, pues Tana decidió completar el look con una pamela en el mismo material, aunque en otro tono, que la de su madre y, también, con un bolso a juego. Así madre e hija iban conjuntadas por los complementos.

Combina un sombrero de rafia con colores llamativos y tendrás el look más chic

Este tipo de complementos son muy versátiles por sus tonos neutros y pueden encajar a la perfección con looks completamente dispares, para muestra tenemos los dos looks de Eugenia y Tana, que han combinado la rafia con tejidos y colores distintos. Los sombreros y tocados de paja, mimbre y otros materiales son la última moda y podemos integrarlos en look de invitada en un estilo más clásico, aunque recomendamos su uso de día. Hemos hecho una selección de los mejores sombreros y pamelas de esta temporada para que podáis copiar el look.