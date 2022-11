El Wizink Center congregó anoche a artistas de todo el mundo para su ya célebre entrega de premios musicales: los 40 Music Awards. A este gran evento esperadísimo no pudo faltar ni una sola celebrity. Todos los años vemos pasear por su alfombra roja a la flor y nata de la industria musical, aunque este año también se colaron las influencers y los rostros más conocidos del momento. Analizamos en detalle los looks de las artistas más seguidas del momento a continuación.

Pudimos ver brillar a una divertidísima Rosalía, que recogió, de las manos de Pedro Almodóvar, más de una estatuilla en el escenario, gracias a su disco ‘Motomami‘. Lola Índigo, Aitana Ocaña, David Guetta se convirtieron también en algunos de los artistas más premiados de la gala y no defraudaron con sus actuaciones. Como siempre, algunos talentos nominados recogieron sus premios in absentia como Shakira, Harry Styles o Dua Lipa. En lo que a moda se refiere, la gala musical no dejó de sorprender. Las tendencias de la temporada se materializaron en un photocall plagado de escotes imposibles, transparencias, cut out y mucho, mucho brillo.

Artistas e influencers se mezclan en el photocall de los 40 Music Awards

A un sarao de esta magnitud tenían que asistir también las influencers más seguidas de las redes sociales. No hubo una que se quedara en casa, todas quisieron codearse con artistas internacionales. Desde socialités como Eugenia Martínez de Irujo hasta instagramers de la talla de Tamara Gorro, Violeta Mangriñán, Paula Echevarría o Estela Grande se dejaron caer por la red carpet de los 40 Music Awards vestidas con sus mejores galas para mimetizarse con el medio.

Algunos de los mejores estilismos vinieron de la mano de Nathy Peluso, Chanel Terrero, que debutó con su nuevo hit ‘Toke’; Ana Guerra con un outfit de lo más clásico y una espectacular Valentina Zenere con un vestido de sirena que nos dejó ojipláticas.

Desliza para descubrir todos los looks de la noche en la galería y juzga tú misma. ¿Quién fue tu favorita?