El Museo Chicote está de celebración. ¡Y es que cumple 90 años de vida! Por su emblemático local de la Gran Vía madrileña han pasado durante este tiempo muchos artistas e incluso estrellas de Hollywood, entre ellos Salvador Dalí, Lola Flores, Frank Sinatra o Ava Gardner, que no quisieron perder la oportunidad de disfrutar de una buena copa en el sitio de moda. Aunque también esta coctelería ha sido testigo de grandes fiestas. De hecho, Belén Esteban ha celebrado allí en varias ocasiones su cumpleaños. Así que, en un aniversario tan especial, han sido bastantes los famosos y rostros conocidos que han querido estar presentes. ¿Entre ellos? Eugenia Martínez de Irujo.

La Duquesa de Montoro llegaba al mítico bar agarrada de su novio, Narcís Rebollo. Y, como es habitual en ella, nos volvía a sorprender con un look de lo más estiloso y juvenil. Pero ojo, porque cuando nos hemos parado a analizar cada una de sus prendas al detalle, nos hemos dado cuenta de que estaba estrenando los pantalones más conocidos (y vendidos) de Zara. ¿Sabes cuáles son?

Eugenia Martínez de Irujo estrena los jeans más buscados de Zara

Hubo una época en que los pitillos reinaban, y todas sin excepción obedecíamos. Es cierto que los pantalones ‘slouchy‘ intentaron hacerse un hueco en nuestro armario, pero no terminaban de encajar. Sin embargo, la pandemia del coronavirus nos hizo darnos cuenta de que la comodidad es ahora nuestra máxima prioridad a la hora de vestir (y cambiamos el chip). Desde entonces todas las firmas, incluido el gigante Inditex, comenzaron a apostar en sus colecciones por patrones y cortes mucho más amplios y desahogados, aunque si un modelo ha conseguido viralizarse y obsesionar a las que más saben de moda ese es sin duda el ‘marine straight‘.

A lo mejor con ese nombre no te termina de sonar, pero te aseguramos que cada vez que has entrado en Zara has visto estos pantalones. ¿Cómo son? Ajustados a la cintura, con la pernera acampanada (a lo wide leg) y con un tiro muy alto. Y te preguntarás… ¿por qué se han hecho tan famosos? La respuesta es fácil: consiguen afinar la silueta y alagar las piernas sin perder una pizca de estilo. Además, solo cuestan 29,99 euros.

Tanto gustaron y se vendieron estos pantalones, que Amancio Ortega los ha sacado ya en todos los colores posibles: vaquero, arena, negro, verde, marrón… Eugenia Martínez de Irujo ha estrenado los que ya son los pantalones estrella de Zara en color blanco. ¿Para completar su estilismo? Una chaqueta cruzada con detalles de pelo muy original y unas zapatillas de plataforma. Quieres verla ya, ¿verdad? ¡Desliza!