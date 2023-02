Ya no queda nada para poder disfrutar del buen tiempo y, por consiguiente, para ir estrenando nuestros modelitos de primavera. Las prendas de entretiempo son las más buscadas ahora y muchas celebrities ya nos están marcando las tendencias que más vamos a ver estos meses. Esther Doña es una de las que ya ha adoptado este mood primaveral y nos ha sorprendido con una camisa satinada que no nos puede gustar más. ¿Tú también quieres hacerte con una? Pues atenta, te enseñamos la suya y seis opciones más que seguro que te van a encantar... ¡No te las pierdas!

Las camisas satinadas son una de las prendas más versátiles y elegantes que podemos incluir en nuestro armario. Y es que te pueden servir para cualquier ocasión dependiendo de cómo las combines. Si quieres algo más informal para ir a trabajar puedes optar por llevarla abierta con una camiseta de manga corta blanca debajo, joyitas sencillas, un vaquero recto y deportivas o bailarinas. Para una ocasión más especial o para un plan de noche, póntela con un pantalón de vestir en color blanco o negro, taconazo, pendientes XXL y blazer. Derrocharás estilo de ambas formas.

La blusa satinada de Esther Doña

La viuda de Carlos Falcó es una de las mujeres más elegantes del panorama nacional y siempre nos sorprende con unos looks súper sofisticados y a la moda. Esta vez no ha sido menos y nos ha enseñado un look vitamina con una camisa satinada que te adelantamos que va a ser la prenda estrella de esta primavera.

Se trata de una camisa en color rosa con cuello de pico que ella ha combinado con un pantalón en tonos tierra. La camisa es de la marca Mirto, pero lamentablemente no está disponible en la página web. Si te ha gustado, no te preocupes, porque hemos hecho una investigación a fondo por todas las webs de nuestras tiendas favoritas y te enseñamos seis alternativas a la suya para que encuentres la que más se adapta a ti. Y todas están súper bien de precio... ¿Qué más se puede pedir?

No lo dudes, sigue bajando hasta nuestra galería y descubre todas las camisas con detalle: precios, marca... Estamos seguras de que te van a encantar.