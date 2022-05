La influencer de moda está en su mejor momento, disfrutando del amor con Juan Antonio Iglesias Sánchez, el futbolista del Getafe C.F. junto al que se la ha podido ver muy acaramelada y no solo eso, también con un lookazo precioso y muy colorido. Estela Grande ha creado un outfit para ir a ver a entrenar a su novio con un bolso de 800 euros que tiene igual Rocío Osorno, y con el que nos hemos quedado epatadas.

Hace ya tiempo que avisamos de que los colores muy potentes y los flúor han vuelto para verano, y esta temporada los veremos en todos los lados. Estela ha sabido conjuntar a la perfección un chaleco tailoring con botonadura en naranja flúor, con un bolso fucsia de Jacquemus. El chaleco era de estilo cropped, dejaba ver un poco su ombligo y para la parte inferior eligió unos pantalones de denim claros de tiro alto y ligeramente acampanados.

El mini bolso de Estela Grande y Rocío Osorno es de la firma francesa Jacquemus de Simon Porte

Las zapatillas fueron otro de sus puntos fuertes, unas carísimas Off White con detalle en flúor a conjunto con el chaleco y una suela rosa palo que combinaba con el resto del estilismo. Sin duda la joya del look fue el bolso mini de Jacquemus, este tipo de bolsos está viéndose mucho en cocktails, looks de fiesta y ahora también para salir a tomar algo de forma casual, aunque no entren demasiadas cosas es un puntazo. El bolso tenía un color entre rosa y buganvilla con textura de serpiente, que iba a conjunto con otro de los accesorios; un collar de cuentas ajustado muy bonito y muy bien integrado.

Las gafas noventeras de Estela Grande coronaron el look

La modelo usó un truco muy socorrido para los días que lleves mucha prisa, el truco es el siguiente: no make up y gafas de sol noventeras. Unas buenas gafas de sol te libran de tener que maquillar tus ojos y disimulan los ojos cansados, para un día que andes apurada no te lo pienses dos veces. Además, el nuevo estilo más demandado de gafas de sol es el noventero, grandes cuadradas y monturas gatunas están a la orden del día.

Estela también completó la ausencia de maquillaje con una manicura muy curiosa y que la modelo planteó en sus redes sociales. «¿La veis gris o malva?» preguntaba a sus seguidores haciendo una encuesta. Nosotras preferimos verla malva, para que así tenga sentido el color con el resto del look, con el bolso, con las suelas de las deportivas…

Desliza para ver este match entre Rocío Osorno y Estela Grande, además te traemos todas las prendas para que puedas copiar el look y alguna alternativa muy chula.