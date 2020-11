¿Quieres saber quiénes han sido las famosas mejor y peor vestidas de esta semana? Echa un ojo a nuestro ranking y aprende de sus acertados looks (o no).

Después de unas semanas de lo más de tranquilas, los últimos días de octubre nos han traído multitud de eventos y acontecimientos que nos han permitido ver acertados estilismos frente a las cámaras del photocall; pero también looks no tan favorecedores que nos han costado un poco más digerir. Y es que con la bajada de las temperaturas y el cambio de horario, ahora es más difícil vestirse que antes. Si en verano podíamos llevar un vestido y unas sandalias y ya triunfar de lleno; lo cierto es que ahora debemos combinar muchos más elementos. Capas y capas que complican nuestros estilismos y que hacen que muchas de nuestras famosas favoritas acaben cometiendo graves errores fashionistas. Algo que, como no podía ser de otra forma, ha quedado reflejado en nuestro listado de las mejor y peor vestidas de la semana.

Estas son las famosas mejor y peor vestidas de la semana

Han sido siete días marcados por la moda; siete días llenos de modelitos de noche que buscaban sorprender a todos. Y es que esta última semana de octubre ha venido marcada por la celebración de los Premios Radiolé, la gala Leones del periódico El Español, la premier de El verano que vivimos y el estreno de La última tourné en el Teatro Calderón. Cuatro eventos en cuadro lugares diferentes de la geografía española que nos han dejado grandes looks pero también grandes desastres. A estos eventos tan significativos hay que sumarle otros como lo de la agenda de la Reina Letizia en el Palacio de la Zarzuela o la presentación del nuevo libro de la modelo Vanessa Lorenzo. En resumidas cuentas, esta semana las celebrities nacionales han tenido muchas oportunidades de brillar. Sin embargo, no todas han sabido sacar lo mejor de ellas mismas y nos han decepcionado (un poquito) con sus looks.

Durante estos últimos días de octubre hemos podido ver looks con inspiración rockera pero con ejecución muy decepcionante; conjuntos de dos piezas que nos han robado el corazón; street styles dignos de revistas de moda e intentos de ir elegante que no rozan ni el aprobado. Un hermoso (y doloroso) caos que queda reflejado en el ranking de las famosas mejor y peor vestidas de esta semana. Aciertos y errores para todo tipo de gustos y que, como como hacemos cada domingo, os presentamos con un tono divertido. Aprender de los fallos es siempre una buena idea.