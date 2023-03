La blazer negra, ya sea entallada u oversize, es sin duda imprescindible en el armario de cualquier mujer. ¿La clave de su éxito? Es práctica, versátil, cómoda y se adapta fácilmente a cualquier escenario. Sin embargo, con la llegada del buen tiempo, los colores oscuros pasan irremediablemente a un segundo plano (al menos hasta el próximo otoño), y por esta razón empieza la búsqueda de una pieza capaz de cumplir con la misma función pero con el plus de alegrar cualquier look primaveral.

En líneas generales, esta temporada la solución pasa por jugar al más es más, y por no tener miedo a la hora de apostar por americanas de tonos vibrantes y llamativos: naranja vitaminado, verde lima, amarillo chillón, fucsia... Subir la saturación del color ahora es tendencia. Y el mejor ejemplo de ello es Eugenia Osborne, que acaba de estrenar una blazer rosa chicle ideal para las 24 horas del día.

Necesitas la blazer de Eugenia Osborne esta primavera para ser la más chic

"Una de las cosas que más me gusta de la moda es la mezcla de estampados y colores. Es cierto que a veces no es posible o cuesta un poco, pero cuando encuentro la manera de que haya armonía entre rayas, flores, animal print y lunares me emociono. Y aunque parezca superficial es una parte de mi vida que me permite explotar la creatividad que tengo", escribe la hija de Bertín Osborne en Instagram junto a una fotografía de su estilismo.

Tenemos entendido que la pareja perfecta para los colores vibrantes de la paleta cromática son el gris, el negro, el marrón, el blanco o el beige. Pero Eugenia Osborne ha demostrado que esta primavera la blazer a todo color también funciona junto a otros tonos fuertes y estampados vistosos. De hecho, la empresaria ha dejado claro que esta unión, bien ejecutada, hasta es capaz de restar varios años de encima.

Eugenia ha combinado su nueva americana rosa chicle, que pertenece a la firma Beni Room y cuesta 129 euros, con una camisa de flores, un pantalón de pinzas de rayas y un cinturón en contraste. ¿En los pies? Unas cómodas zapatillas con cordones neón, para sumar todavía más intensidad a su look. ¿Quieres verla al detalle? ¡Sigue bajando!