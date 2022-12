Portugal pisa firme en el Mundial de Qatar y ya se encuentra en cuartos de final, tras arrasar a Suiza por 6 a 1. Y aunque Cristiano Ronaldo no jugó (parece que la relación con el seleccionador del equipo no es demasiado buena tras cambiarlo en un partido anterior), Georgina Rodríguez, acompañada por su inseparable pandilla de amigos, no quiso perderse el encuentro. Fiel a su estilo, la influencer no nos defraudó.

Como el resto de las WaG’s (esposas y novias de futbolistas), está instalada con sus cinco hijos en Qatar siguiendo todos los partidos de Portugal, donde la hemos visto cada día luciendo la espectacular colección de bolsos que tiene, desde el más exclusivo Birkin de Hermès al icónico 2.55 de Chanel. Pero han sido sus espectaculares joyas las que nos han dejado impactadas. Brillantes y rubíes de más de un millón de euros.

Brillantes, rubíes, Rolex… Georgina Rodríguez deslumbra con todas sus joyas

Aunque si buscamos un estilismo para ir a ver un partido de fútbol la mayoría pensamos en unos básicos vaqueros, una camiseta, sneakers y las joyas más sencillas, Georgina se va al lado opuesto. Es cierto que ella no se sienta en las gradas como la mayoría de los mortales y lo presencia sentada desde uno de los palcos que puede requerir una vestimenta mucho más formal. Su último estilismo así lo demuestra.

La modelo española sacó de su joyero uno de sus más impresionantes aderezos, formado por una gargantilla, pulsera y anillazo de diamantes y rubíes. Pero la cosa no se quedó ahí, en su mano izquierda, junto a esa pulsera, le pudimos ver un espectacular Rolex de tamaño XL, también con diamantes. Los diamantes siguieron en otros dedos, donde destacó un gran solitario, y también en las pulseras de la muñeca derecha. Los pendientes de aire vintage, también de diamantes, terminaron por rematar el look. ¿Cuánto dinero llevaba encima la pareja de Cristiano Ronaldo? Imposible de calcular, pero superando seguro el millón de euros.

Las joyas son una de las debilidades de Georgina, lo deja claro tanto en su vida diaria, como pudimos comprobar en su serie documental de Netflix «Soy Georgina», como cuando pisa una alfombra roja y deslumbra en el sentido figurado, pero también en el literal. En el Mundial de Qatar lo sigue haciendo.