Paz Padilla y su hija Anna Padilla, han demostrado que nada se les resiste. Tras su exitosa colección de bolsos, sudaderas y trajes de lino, madre e hija han dado un paso más como empresarias que ha dejado boquiabiertos a todos sus seguidores. La influencer y la presentadora han presentado su primera colección de joyas “Descubriendo Zahara”, de su marca Cortesía No Ni Ná. Una colección a precios muy asequibles y que seguro va a convertirse en el mejor regalo para estas navidades.

Perfectas anfitrionas, Paz ha abierto su casa para hacer la presentación oficial con una comida de lo más navideña, en la que no ha faltado ningún detalle. Renos, decoración al más puro estilo Mariah Carey o una “zambomba gaditana” que las mujeres más influyentes de nuestro país no se han querido perder. Victoria Federica, Anita Matamoros, Susana Bicho o Mery Turiel, han sido algunos de los rostros que no quisieron perderse la nueva colección de madre e hija.

La colección de joyas de Paz Padilla y Anna Ferrer, para todas las mujeres

Se trata de una línea de joyas inspirada en el sello más representativo de su querida Zahara de los Atunes, un amuleto conocido por todos como una señal de suerte, llamado “orejita del mar”. Un elemento de origen orgánico, técnicamente llamado “Opérculo Calcáreo”. Las piezas han sido fabricadas de manera artesanal y por expertos joyeros en España, con plata reciclada en baño de oro de 18 quilates. Un proyecto en el que llevan trabajando más de un año y que trae consigo amuletos en forma de collares, pulseras o anillos.

No es extraño ver a las Padilla apoyar el comercio y la fabricación en España, como ya hicieron en anteriores colecciones de textil y bolsos. Madre e hija, que suman más de 6 millones de seguidores entre las dos con todas sus redes sociales, se han convertido en las mujeres más queridas de nuestro país. Con éxitos no solo con su marca Cortesía No Ni Ná, también en teatros, librerías o cines. Desde donde han agradecido siempre el apoyo de la gente que les sigue, quienes siempre les han brindado un amor y apoyo absoluto tanto a sus proyectos como a todos los momentos de su vida.

Su tienda ambulante

Es precisamente de este agradecimiento de donde salió la brillante idea de la ya reconocidísima “nonineta”, una tienda ambulante con la que han recorrido todos los rincones de nuestro país, formando colas infinitas y que ha hecho, según nos desvelaban las protagonistas, que pudieran agradecer en lo más parecido a una puerta a puerta, el apoyo recibido desde hace ya muchos años.