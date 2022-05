Todavía no nos hemos repuesto de la impresión que nos provocó la Reina Letizia con el vestido que eligió para acudir en Valencia al Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con el que nos dejó ver por primera vez sus abdominales. Sabíamos que la Reina cuida mucho su alimentación y que es una apasionada del deporte y también desde hace años vemos sus perfectamente definidos y musculados (cada día más) brazos. Pero ahora su ‘tableta de chocolate’ nos ha dejado con la boca abierta. Y después de la sorpresa de sus abdominales, llega el momento de hablar del fenómeno de su vestido.

Todo lo que Letizia se pone no tarda ni unas horas en agotarse. Pasó con el vestido bicolor de Mango, con el que coincidió con una de las invitadas en el mismo acto, y ha vuelto a suceder con su vestido fucsia midi cut out de mangas abullonadas, la tendencia más atrevida de todas las que ha llevado la Reina hasta ahora.

La Reina Letizia también agota el vestido cut out

Aunque no le guste que se centre la atención en su ropa, lo cierto es que sus estilismos también mandan mensajes. Desde los modelos sostenibles a los diseñadores jóvenes o las pequeñas firmas Made in Spain, en muchas ocasiones de los lugares que visita, la Reina Letizia es la mejor embajadora de la moda Marca España. Pero también nos queda claro que es una fashionista y que no hay tendencia que se le resista, por extrema que nos parezca.

Esta temporada son las prendas cut out las que triunfan y si pensabas que no ibas a ver a la Reina lucir esas aberturas estratégicas estabas muy equivocada. En Valencia estrenó un vestido fucsia cut out con anilla central y mangas abullonadas de la firma valenciana Serendipia. A pesar de que el vestido, que costaba 64,65 euros, no fue del gusto de todo el mundo y levantó muchas críticas por no verlo apropiado para una Reina en un acto oficial, no tardó nada en agotarse. En solo unas horas la página ya colgaba el cartel de Sold Out en todas las tallas.

Un modelo alternativo

Inmediatamente hemos rastreado por distintas webs para encontrar un modelo parecido al de la esposa de Felipe VI por si eres de las que te has quedado con las ganas. Los vestidos cut out son tan tendencia esta primavera que son muchas las firmas que tienen diseños de la misma línea, también en las tiendas low cost. Pero el mejor de todos los precios lo hemos encontrado en Shein, con un vestido también fucsia y con anillo central, aunque con las aberturas laterales mucho más marcadas que en el modelo de Letiza y cuello halter. ¿El precio? Pues solo 14 euros.

Esperamos impacientes para ver con qué nos va a sorprender la Reina Letizia en su próximo acto. Si tira de fondo de armario o impacta con otro estreno de altura.