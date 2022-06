Uno de los eventos más esperados para las amantes del mundo de la moda (y las compras) se ha producido. Las rebajas de verano han dado el pistoletazo de salida en la mayoría de las tiendas. Aunque oficialmente siempre han arrancado el 1 de julio, a lo largo de estos últimos años hemos visto como se adelantaban. Aunque durante los últimos días ya hemos visto descuentos en algunas de nuestras tiendas favoritas, no ha sido hasta este miércoles 22 de junio en la noche cuando han arrancado las de ¡Zara! El grande de Inditex ya ha preparado sus rebajas que han comenzado a las 21.00 horas en la APP, a las 22.00 horas en su tienda online y este jueves 23 ya estarán todos los carteles colgados en todas las tiendas físicas. Por eso, nosotras ya hemos fichado los 8 chollos que tenemos en nuestro carrito y estamos a punto de darle al clic de comprar. Y queremos que a ti no se te escapen.

¿Básicos o caprichos? ¿Tú que prefieres comprar en las rebajas de Zara?

A pesar de que es el momento perfecto para hacerte con aquellos caprichos que a lo largo de estos meses has ido guardando en tu wishlist, también es el momento idóneo para hacerte con esas prendas que año tras año te vas a poner y que se han convertido en un fondo de armario. En resumidas cuentas, un básico. Desde esos vaqueros que te sientan como un guante y que sabes que no te querrás quitar durante todo el año como un vestido de inspiración ibicenca que todos los veranos recurres a ellos. Seguramente ya tendrás alguno de ellos en tu armario, pero quizá sea el instante ideal para renovarlo o simplemente añadir uno más a tu vestidor. Eso sí, siempre decimos que en rebajas compres con cabeza y nunca compres por comprar. No te vuelves loca. Pero, ¿cuáles son nuestras propuestas que necesitas comprar este verano? ¡Sigue deslizando y no te pierdas nada!