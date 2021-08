La presentadora continúa disfrutando de sus vacaciones. Lo hace con los looks más relajados y con el bolso más práctico y cómodo

Disfrutando a tope de sus vacaciones. Emma García está viviendo intensamente este verano, antes de ponerse de nuevo al frente de Viva la vida, el programa que presenta las tardes de sábado y domingo en Telecinco. La presentadora viajó los primeros días de su descanso junto a su familia Córcega y Cerdeña, donde la pudimos ver luciendo en biquini su espectacular cuerpo, y ahora ya se encuentra en su tierra, el País Vasco, apurando al máximo sus últimos días. Emma está de lo más relajada, y eso también se refleja en sus looks, muy alejados de como la vemos habitualmente delante de las cámaras. Con gorra, camiseta con mensaje (las mujeres pueden hacer cualquier cosa), pitillos vaqueros negros y el único contraste de color en el bolso, la presentadora de Mediaset eligió el mejor estilismo para hacer turismo por San Sebastián.

Emma ha elegido el look más cómodo y sencillo, con el toque de color en el bolso, lo que más nos ha llamado la atención de su estilismo. Porque ha optado por el complemento más controvertido de todos y el que levanta más pasiones encontradas. Sí, estamos hablando de la riñonera. Un bolso que durante años fue denostado y tachado de hortera y que hace varias temporadas firmas como Gucci o Chanel recuperaron para volver a ponerlo de moda. Desde entonces no hemos dejado de ver a todas las influencers en los looks de street style con sus riñoneras, aunque, como hace Emma, sigue siendo la mejor opción para las vacaciones.

El bolso riñonera, que mejor encaja con tus looks de vacaciones

Cuando estamos haciendo turismo no hay nada más práctico y funcional que tener las manos libres, y para eso no hay ningún complemento que pueda hacerle sombra al bolso riñonera. Y después de verlo a lo largo de estas temporadas en tantos diseños, en las firmas más exclusivas y en las low cost, cada vez nos gusta más.

De la forma más tradicional, atado a la cintura, o en bandolera, es el mejor bolso para llevar en vacaciones, pero también a tu vuelta a la rutina del trabajo. Con él consigues quitarte de encima muchas de las cosas innecesarias que no dejamos de meter en los bolsos grandes, para cargar con lo estrictamente necesario.

Emma ha llevado un modelo con cinturón ancho de piel acolchada en rosa, que puede encajar con un estilo de sport como ella, o también para completar looks más formales.

Siempre muy atenta a las tendencias

Si fuera de las cámaras nos encontramos con su imagen más desenfadada y casual, en televisión Emma García busca los looks que son tendencia, pero que a la vez mejor encajan con su personalidad y favorecen a su silueta. Siente predilección por los vestidos largos, la combinación de falda y camisa, marcando la cintura, y el animal print.