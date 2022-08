Este domingo, 14 de agosto, se ha celebrado en el Auditorio de La Cantera de Nagüeles la tradicional gala solidaria Starlite de Marbella. Una noche especial que ha reunido a un sinfín de rostros populares que han desfilado con sus mejores looks por la alfombra roja. La velada ha dado mucho de sí y una de las anécdotas de la noche la han protagonizado Victoria Federica y Gunilla von Bismarck. Ambas se han presentado a la cita con el mismo vestido.

Aunque es difícil que pasa, a veces suele ocurrir. Este domingo, Victoria Federica y Guinilla von Bismarck, mujer de Luis Ortiz, el rey de la noche marbellí, han sido el centro de todas las miradas al acudir a la gala Starlite con el mismo look. Se trata de un vestido de brillantes de colores a franjas verticales y diagonales, con escote pronunciado, mangas largas y un pequeño cuello. Un diseño de Amén Style.

Sin lugar a dudas, se ha producido un auténtico duelo de estilo sombre la alfombra roja de Starlite. Guinilla von Bismarck apostaba por combinar su look con unas gafas de sol redondas con pedrería verde que no han pasado desapercibidas, así como un bolso ovalado también de perdería. Por su parte, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar lucía el colorido vestido con unas sandalias claras de tiras, el pelo recogido y unos pequeños pendientes negros. Seguro que ha sido una divertida anécdota que no habrán dudado en comentar en el interior de la gala.

El verano más especial de Victoria Federica

Tras su ruptura con el DJ. Jorge Bárcenas, Victoria Federica está viviendo un verano perfecto, sus vacaciones más especiales. Según ha adelantado SEMANA, está saliendo con un atractivo joven. El afortunado es Álex Recort, un guapo modelo y empresario catalán de 23 años que le ha devuelto la ilusión. Tal y como recogía un amplio reportaje fotográfico en nuestra edición impresa, la sobrina de Felipe VI fueron inmortalizados saliendo juntos de la fiesta del 34 cumpleaños de Santi Sierra. Esta revista conoce de primera mano que este romance comenzó en la Feria de abril. Victoria Federica y Álex se conocieron durante la estancia de la hija de la infanta Elena en Sevilla. A lo largo de estos meses, se han ido conociendo poco a poco. El entorno de la influencer asegura que está de nuevo ilusionada.

Esta aparición en Starlite se produce un año después de que la sobrina del Rey de España acudiera con su expareja y protagonizase un vídeo viral de Tik Tok en el que aparecía con Omar Montes. En todo este tiempo, la joven se ha convertido en un gran reclamo para las marcas y se impone como uno de los iconos de moda del país.