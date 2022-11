Durante esta temporada han vuelto a ponerse de moda los monos ajustados de estilo catsuit. Esta prenda tan asociada a la femme fatale y a las dominatrices en el cine es ideal para un party look. Siempre está asociada al empoderamiento y al fuerza de lo femenino, eso sí, marcando todas y cada una de las curvas de nuestro cuerpo. Recordemos a Halle Berry en Cat Woman, o el falso catsuit de Olivia Newton John durante la famosísima canción You´re de one that I want en Grease. Esta prenda se caracteriza por ser un mono ajustado de una sola pieza y, normalmente, suele estar confeccionada en látex, terciopelo, satén o lycra. Hoy, nos hemos cerciorado de que Victoria Federica le ha copiado el catsuit look a Paula Echevarría, te contamos todos los detalles a continuación.

Aunque las protagonistas de nuestro artículo están muy lejos de tener súper poderes, ambas han lucido un outfit que bien podría haber llevado una superheroína. La prenda de la discordia era un diseño, muy sensual, de Elisabetta Franchi. Se trataba de un mono con abertura en el vientre, escote Bardot y manga larga, con un fruncido en el pecho decorado con piedras engastadas.

Victoria Federica le copia el catsuit a Paula Echevarría y le da una vuelta al outfit

La primera en lucir este diseño fue la ex pareja de David Bustamante durante la gala de los 40 Music Awards. La actriz apareció en el photocall con este mono espectacular acompañado de una blazer de glitter negra y unas sandalias de tacón de infarto y plataforma con tira al talón. Además, Paula lució unos larguísimos pendientes de strass y un peinado con efecto wet hair, muy en boga últimamente.

A la hija de Jaime de Marichalar y la Infanta Elena de Borbón le ha faltado tiempo para echarle el ojo a la prenda de la jueza de Got Talent y, junto a sus estilistas y maquilladores, ha creado un estilismo muy similar. Aunque la joven influencer le ha dado otro aire a su estilismo con un maquillaje muy original. El nuevo fichaje de las marcas de moda se ha dejado ver con un make up de purpurina que adornaba sus ojos a modo de antifaz y se extendía hasta el nacimiento del pelo, peinado con una coleta alta. Desliza para ver ambos looks en la galería. ¿Quién ganó este duelo de estilo?