Sara Carbonero e Isabel Jiménez han demostrado que la naturalidad y la sencillez son la mejor ‘arma de estilo’ a la hora de crear looks de altura con el que acertar en todo tipo de situaciones. Ya sea para acudir a un evento de relevancia o simplemente para pasear por la ciudad, sus outfits son el perfecto fondo de armario del momento.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez hacen el tándem perfecto

Desde que ambas coincidieron en televisión, allá por el año 2011, todos los ojos se centraron en ellas. La de corral de Almaguer era por aquel entonces una de las personalidades más aclamadas de la televisión y conseguía acaparar toda la atención cada vez que se ponía al mando de su sección de deportes. Por su parte, la almeriense, ya llevaba varios años al frente de informativo de Telecinco.

Hoy, ambas pueden presumir de conservar su amistad verdadera y no solo son grandes confidentes, también son socias y empresarias de éxito. En concreto y desde hace años años, son directoras creativas de Slowlove; una firma de moda propia que a día de hoy forma parte del elenco de marcas de la firma Tendam, uno de los principales grupos en Europa del sector de moda especializada que también es dueño de Women’secret, Springfield, Pedro del Hierro o Cortiefiel, entre otras.

La suya es una marca que apuesta por la sostenibilidad con prendas de estilo folk urbano y boho chic. Ambas son la mejores modelos para su marca y siempre que lucen prendas nuevas, se agotan en cuestión de segundos. Es más, siempre que suben fotografías juntas en sus redes sociales suelen ir complementadas con conjuntos muy parecidos como el que os mostramos hoy.

Han escogido conjuntar un look con el mismo estampado, pero con diferentes prendas. Sara con un pantalón de pana, mientras Isabel apuesta por un vestido con un dibujo muy similar, ¡y el resultado es de lo más divertido! Lo mejor es que ambas prendas son de su colección y están rebajadas al 60%.

Vestir coordinadas ya no es una tragedia, es una moda

Siempre hemos visto como un desacierto la idea de vestir igual que alguien, incluso si ese alguien se trataba de tu mejor amiga. Queríamos resaltar y ser las más originales para, de esta forma, evitar cualquier tipo de comparación que, como ya sabemos, son siempre odiosas. Sin embargo, desde hace ya unos años, y gracias a las redes sociales, se ha puesto de moda vestir igual que tu partner in crime. Es más, ahora esta tenencia tiene nombre y se lama: twinning. Es una moda que consiste en vestir igual que tu compañera o compañero. Ya sea con el mismo look o con uno perfectamente coordinado, aunque no sea exactamente igual.

A este truco estilístico recurren con frecuencia Sara Carbonero e Isabel Jiménez, quien aplican la tendencia para acaparar la atención en sus redes sociales y consiguen parecen dos auténticas hermanas con looks que son una auténtica fantasía. Por eso, si ya tienes a tu twin, – o lo que es lo mismo a tu gemela- solo tienes que echar un vistazo a nuestra galería para inspirarte con el último looks de las amigas más populares de la televisión.