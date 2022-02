Marisa Martín Blázquez y Beatriz Cortázar han demostrado que la naturalidad y la sencillez son la mejor ‘arma de estilo’ a la hora de crear looks de altura con los que acertar en todo tipo de situaciones. Aunque no se han llamado por teléfono para ir vestidas iguales, han elegido (por casualidad) un outfit con texturas muy similares. Una coincidencia estilística que ha desatado la bromas entre sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa‘, que atónitos ante la peculiar escena no han podido contener la risa.

Joaquín Prat, presentador de la sección del programa en el que ambas participan, ha hecho alusión al asunto y, mientras las periodistas hacían su aparición en pantalla, él añadía entre risas: «Buenos días, les presento a Las Grecas«. Patricia Pardo tampoco perdía la oportunidad de hacer alusión a los hechos: «Dos de tus colaboradoras se podían llamar para ponerse de acuerdo con sus modelitos».

Una broma que ha sido muy bien acogida por las protagonistas que horas después colgaban una fotografías juntas en sus respectivas redes sociales. «Señoras que deberían de llamarse por teléfono antes de acudir a su puesto de trabajo», escribía Marisa en su publicación. A lo que Beatriz ha añadido: «Pues lo que se dice coincidir de pleno con el mono de temporada».

El mono de la «discordia» es de Zara y de nueva temporada

En cuanto al estilismo, se trata de un mono estampado de cuello redondo con lazada en el mismo tejido y en color naranja. Es de manga larga acabada en puño y pierna ancha. Es de nueva temporada y está valorando en 60 euros. El único toque diferenciador era la blazer en color rojo que añadía Marisa al look. En cuanto a los zapatos, las dos se decantan por el tacón, pero una en color negro y otra en color marrón.

Vestirte igual que tu amiga está de moda

Siempre hemos visto como un desacierto la idea de vestir igual que alguien, incluso si ese alguien se trataba de tu mejor amiga. Sin embargo, se ha puesto de moda vestir igual que tu partner in crime. Es más, ahora esta tenencia tiene nombre y se lama: twinning.

Es una moda que consiste en vestir igual que tu compañera o compañero. Ya sea con el mismo look o con uno perfectamente coordinado, aunque no sea exactamente igual. Por eso, si ya tienes a tu twin, – o lo que es lo mismo a tu gemela- solo tienes que echar un vistazo a nuestra galería para inspirarte con el último looks de las amigas más populares de la televisión.