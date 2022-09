Si eres fan de las zapatillas blancas, toma nota, porque este año los modelos clásicos se llevan más que nunca. Además de las imbatibles Converse o los diseños de New Balance que están arrasando, esta temporada el calzado sostenible se corona como una de las opciones favoritas de las famosas. Hazte con un diseño como el de Mónica Cruz. Según nos ha contado ella misma, ha encontrado el modelo perfecto: «son suaves, blandas, ultra-ligeras y resistentes», nos dice. ¿Lo mejor? Están hechas 100% en España a partir de la piel de la uva.

Ahora que estamos en los meses más frescos del año y ya hemos guardado las sandalias en el zapatero, las zapatillas deportivas en todas sus versiones serán nuestras mejores aliadas para protegernos del frío sin perder un ápice de estilo. En el mercado hay un amplio repertorio de modelos de llamativos colores, con plataformas XXL, con detalles psicodélicos o hasta con tachuelas. Sin embargo, hoy queremos rendir homenaje al calzado responsable y que apuesta por salvar el planeta. ¡Y tenemos el modelo perfecto!

Las zapatillas de Mónica Cruz son atemporales, combinan con todo y, además, son sostenibles

La pasión por los materiales veganos y el consumo responsable está más en boga que nunca. Reflejo de ello son las nuevas bambas de Mónica Cruz. A simple vista pueden parecer unas deportivas de cuerno normales y corrientes, pero es todo lo contrario. Son en color blanco, el tono más básico y apetecible y ponible de todos. Se trata de ‘Las Yuccs Grape Casual’, una firma mallorquina que sucumbe al encanto comfy y que está dando mucho que hablar.

Primero porque sus zapatillas están hechas en piel de uva, un material súper resistente y cómodo que no pesa (solo pesan 250 gr) y que sustituye al cuero animal. Si estas características ya hacen que no podamos pasar sin ellas, también prometen no hacer rozaduras gracias a su piel blanda. Por si fuera poco, son ideales para el otoño y el invierno ya que son resistentes al agua.

Además, acaban de salir al mercado así que son ‘lo último de lo último’. De momento se puede elegir entre tres colores: blanco, azul y negro. Su precio de venta es de 119 euros.

¿Quieres verlas? Sigue bajando