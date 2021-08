Sí, cómo lees. Cristina Pedroche ya llevó el traje rosa que lució Rocío Carrasco durante todo su documental. ¡Con complementos incluidos!

Hemos hablado ya hasta la saciedad del traje que Rocío Carrasco eligió para grabar su serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Y es que no es para menos, pues si la docuserie ha revolucionado a toda la sociedad y a puesto patas arriba al mundo del corazón; el conjunto que eligió la hija de Rocío Jurado en su primera aparición después de 20 años de silencio ha alterado por completo a la industria de la moda. Son muchas las marcas que han creado piezas inspirándose en este llamativo dos piezas. Sfera creo un modelo casi idéntico y Zara ahora ha puesto a la venta una chaqueta muy similar a la de la joven. Sin embargo, también son muchas las famosas que, a raíz de que se emitiera este polémico documental, han lucido estilismos parecidos a los que la ahora colaboradora de Sálvame llevó durante su entrevista. Siendo la última en copiar a Rocío Carrasco (o quizás la primera, según se mire), Cristina Pedroche.

Aunque la que lo puso de moda fue, sin duda, Rocío Carrasco, ahora sabemos que fue Cristina Pedroche la que lo llevó antes. Y es que hoy mismo la colaboradora de Zapeando ha compartido hoy mismo a través de sus redes sociales una imagen del estreno de Sin rodeos (allá por 2018) en la que aparece junto a Santiago Segura y Maribel Verdú pisando fuerte con un traje que bien nos ha recordado al que eligió Rocíito para grabar su vuelta a los platós.

El traje de Rocío Carrasco que ahora también ha sacado Cristina Pedroche

Se trata de un traje de chaqueta y pantalón en un intenso fucsia que la hija de «la más grande» combinó con un top negro de escote en uve y zapatos de salón de tacón alto. Un conjunto formado por una blazer entallada, de cuello esmoquin y con marcadas hombreras; y por un pantalón ancho, de pinzas y de pata de elefante. Una combinación ejecutiva, sobria y muy potente que ahora sabemos que Cristina Pedroche la llevó muchos antes. Y es que la presentadora la lució en marzo de 2018, cuando se estrenó la película Sin rodeos. Dos años antes de que se emitiese el primer capítulo de Rocío. Contar la verdad para seguir viva el 22 de marzo de este mismo año.

Sin duda, una sorpresa que no nos esperábamos. Y mucho menos de una manera tan exacta. Y es que Cristina Pedroche eligió exactamente los mismos complementos que Rocío Carrasco usó más tarde en su documental. Una casualidad (o no) que no ha podido gustarnos más.