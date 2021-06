El look boho de Charo Ruiz con el que Sara Carbonero sale de cena va a ser la inspiración para tus noches de este verano

Desde que se anunció la su separación de Iker Casillas, Sara Carbonero disfruta de una nueva vida. Centrada en sus dos hijos y en su trabajo en la radio, también sus amigos se han convertido en un gran apoyo y disfruta con ellos de su tiempo libre. La nueva situación sanitaria y el buen tiempo invitan a las salidas nocturnas y a disfrutar y compartir como no hemos podido hacer a lo largo de los pasados meses. La periodista no ha querido dejar pasar más tiempo para vivir una noche de confidencias y risas con uno de sus grandes amigos, el fotógrafo Bernardo Doral, con quien salió a cenar a un restaurante mexicano: «Cuando sales con tu amigo fotógrafo a cenar”, contó Sara. Y lo hizo con un look que nos hace soñar de nuevo con las noches de fiesta que vamos a poder disfrutar este verano.

La periodista es fiel a su estilo boho y también lo ha sido en esta ocasión recurriendo a una firma española y a un modelo lleno de «ritmo». Sara ha lucido un dos piezas, de top y falda, con un precioso estampado sobre fondo negro de Charo Ruiz, una de las diseñadoras de referencia de la moda adlib, y la preferida de muchas famosas como Mar Flores o la mismísima reina Letizia, quien también ha estrenado algunos de sus vestidos durante sus vacaciones en Mallorca.

El look boho que más nos gusta para disfrutar de la noche

Sara llevó una falda larga de cintura alta y corte A abierta en ambos laterales, que le da un extra de movimiento, combinada con un top bralette de escote en uve con tirantes espagueti, para conseguir ese look boho que nos encanta. El conjunto pertenece a la nueva colección «Ritmo 2021« que nace de la colaboración con el artista Sebastian Marc Graham, el creador de esta acuarela de motivos orgánicos y contornos diluidos, que mejor definen el ritmo del verano en Ibiza.

Sara completó este perfecto look con unas altísimas sandalias con cuña de esparto en cuero marrón.

La periodista es una apasionada de la moda y está al tanto de todas las tendencias, pero tiene muy claro que el estilo boho, casual y desenfadado es el que mejor encaja con ella. Unos estilismos relajados que tienen mucho que ver con su filosofía slow y la tranquilidad con la que impregna a su vida. En sus redes sociales nos deja reflejado casi a diario lo que es esencial en su vida, donde la música y la literatura (incluso por encima de la moda) ocupan un lugar especial.