Cristina Pedroche y David Muñoz han puesto rumbo a los Emiratos Árabes para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Una escapada romántica en pareja que les está sentando de maravilla para desconectar, especialmente a Cristina. La presentadora reconoce que necesita alejarse del ruido para volver a conectar consigo misma. Y es que desde que anunció su embarazo, el bombardeo de informaciones sobre ella no deja de crecer. De hecho, hace pocos días, estalló por las críticas sobre su cuerpo: " No sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar", confesó en su emotivo mensaje a sus seguidores.

Para no mermar su salud mental, la colaboradora de Zapeando ha puesto tierra de por medio y se ha marchado a Dubái, donde está disfrutando de jornadas playeras y gastronómicas en los lugares más privilegiados de la zona. "La verdad es que estamos muy bien", escribe Cristina junto a una fotografía donde muestra su cuerpo en traje de baño y donde ha presumido de curvas de premamá y ya vemos cómo su tripita empieza a ser notable.

Sin duda, Cristina se encuentra en una de las etapas más dulces de su vida. Desde que se desveló la feliz noticia de que está esperando su primer hijo el pasado mes de diciembre, cuando se encontraba en las primeras semanas de gestación, la televisiva ha ido compartiendo pequeños detalles con sus seguidores, no sabemos todavía ni el nombre ni el sexo del bebé, pero sí nos ha confesado los primeros síntomas comunes del embarazo como son el sueño o el cansancio extremo. "¿Cómo puedo estar todo el día tan cansada? ¿Cómo puedo tener todo el rato sueño pero dormir fatal?", escribía extrañada. Pero a pesar de esto, Pedroche anhelan con muchísima ilusión la llegada del pequeño/a y añadía: "Me toco la tripa y sonrío".

En el primer trimestre de su embarazo, Cristina Pedroche muestra sus primeras curvas premamá

Ahora, inmensa en las primeras semanas embarazo, la madrileña ha querido presumir de sus primeras curvas premamá. "A veces necesitas alejarte para encontrarte", es el mensaje que ha escrito junto a la bonita fotografía que veréis a continuación. Una preciosa imagen en la que, aparte de tu tripita, su enorme sonrisa es otra de las protagonistas.