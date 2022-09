Seguro que tus días de verano han trasncurrido a un ritmo trepidante y no te has comido la cabeza pensando en el look perfecto. Ahora, toca volver a pensar cada mañana qué nos vamos a poner para ir a la oficina. Escoger las prendas y los complementos de nuestros estilismos de working girl va mucho más allá. Se trata de crear un conjunto cómodo y que vaya con nuestro estilo y que nos ayude a sentirnos seguras, para afrontar las jornadas maratonianas de trabajo. Un buen ejemplo, es el outfit de Susanna Griso donde el minimalismo cobra protagonismo.

La presentadora ha sacado del armario una falda vaquera larga y una camisa de manga corta de corte minimal y así ha creado un conjunto para estar impecable este otoño. La falda, de largo midi, y en color oscuro, y es perfecta para la nueva temporada.

Susanna Griso estrena la falda vaquera larga que fue tendencia en los 90

Bajo la máxima ‘menos es mas’, Susanna ya está preparada para sentarse en la mesa de ‘Espejo Público’ el próximo lunes 5 de septiembre. Aunque todavía no ha comenzado la nueva temporada del programa, la periodista ya está trabajando mano a mano con su estilista personal para idear los looks que llevará próximamente.

Todo parece indicar que seguirá vistiendo con básicos como las faldas vaqueras que, por cierto, se han convertido en la prenda de moda del otoño, especialmente las que llegan casi hasta lo pies. Así veremos a la presentadora con looks ‘arreglados, pero informales’ que nos inspirarán (y mucho).

¿Cómo combinarla? Aunque este tipo de faldas tejanas quedan bien con todo tipo de prendas, las prescriptoras de moda apuestan por lucirlas combinadas con partes superiores básicas, lisas y sin grandes adornos. Griso la lleva con una sencilla camisa de manga corta, metida por dentro para alargar las piernas, en color verde militar y dándole el toque diferenciador con un cinturón marrón.

