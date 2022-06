Los photocalls ya no forman parte de su día a día (el último que hizo en nuestro país fue en 2015), y pocas, muy pocas, son las veces que Chabeli Iglesias nos regala fotografías suyas. Pero cuando lo hace… ¡nos encanta! Porque desde su paraíso particular en Palm Beach (Florida) consigue inspirarnos con cada look del que presume.

Lo cierto es que la hija de Isabel Preysler cuenta con un estilo natural y delicado que le ha permitido postularse como una de las mujeres más elegantes. Por ello, se ha convertido en fuente de inspiración para muchas de nosotras. Y es que, además, hemos comprobado que cada prenda que luce la hermana de Tamara Falcó es todo un acierto. Y el mejor ejemplo es su nuevo vestido estampado. Un diseño que nos ha enamorado por completo porque es perfecto tanto para triunfar en una boda de día como para acertar en cualquier evento veraniego de noche. Es un diseño midi con amplia manga al codo, escote en uve y lazo bajo el pecho para poder fruncir en un favorecedor estampado en tonos rosas.

Y espera, porque antes de que descartes la idea de copiar este ‘modelito’ por su alto precio, te avisamos de que tenemos buenas noticias: lo hemos encontrado (casi idéntico) en versión low cost.

Chábeli Iglesias tiene el vestido más ponible, favorecedor y estiloso del momento

Está claro que las rebajas son la mejor oportunidad para hacerse con prendas que hasta el momento nos habían parecido un ‘poquito’ caras. Por eso no hay excusas para no picar, una vez pasados los primeros días, las bajadas de precio aumentan cada vez más y hay tiendas que cuentan con descuentos de hasta el 60%. Es el caso de Cortefiel, donde hemos fichado una copia casi igual al vestido más buscado de Chábeli Iglesias.

Se trata de un diseño fluido estampado que cuenta con unas sensuales mangas caídas y un mini volante en el bajo que le suma un plus de movimiento. Un modelo ideal para todas aquellas que tengan una boda, un bautizo o una fiesta especial. ¿Lo mejor? Su precio. A pesar de que antes costaba 89,99€, ahora puede ser tuyo por solo 39,99€. No está mal, ¿verdad?

Sigue bajando para verlo y recuerda, si te gusta debes darte prisa antes de que se agote.