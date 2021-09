La combinación vestido y pañuelo es una de las tendicias más arrolladoras del momento y la duquesa de Montoro ya se ha hecho con el mix perfecto.

El estilo de Eugenia Martínez de Irujo es tan singular y especial que sería injusto definirlo con tan solo un adjetivo. Su original manera de vestir va desde el lady, al boho pasando por el estilo hippie o el romántico. Una combinación que suena complicada pero que ella consigue que parezca de lo más sencilla. Y es que todo lo combina con su genuina naturalidad y espontaneidad.

La duquesa de Montoro, que durante este último año se atrevió a convertir sus pinturas en kimonos, mascarillas y sombreros tipo bucket hats, suele vestir de diferentes marcas en su día a día. Aunque tiene sus favoritas (como cualquiera de nosotras), ella se atreve con todo tipo de marcas y, en más de una ocasión, adquiere prendas de firmas más pequeñitas para apoyar sus negocios. Algo que ha hecho justamente hoy, cuando ha compartido en su cuenta de Instagram un precioso conjunto de vestido y pañuelo de una tienda aún desconocida pero que no ha podido gustarnos más.

Se trata de La Mosquita Spain, una marca que actualmente cuenta con unos 900 seguidores en Instagram pero que tiene a la venta productos de diseño y fabricación propia; piezas únicas creadas especialmente para cada una de nosotras. Y es que no hay más que ver el conjunto de vestido y pañuelo que ha llevado Eugenia Martínez de Irujo en su última publicación en redes sociales para darse cuenta. ¡Es una marca que, sin duda, destila originalidad!

Así es el conjunto de vestido y pañuelo con el que Eugenia Martínez de Irujo ha posado en su Instagram

Hemos descubierto esta maravillosa firma gracias a que la socialité la ha compartido a través de sus redes. «Me flipa, La Mosquita Spain. No se puede aguantar cómo me mira mi chocolatín»; escribía haciendo referencia a los ojos que le ponía su perro al verla con tal ideal conjunto. Y no nos extraña, pues la mirada de su mascota era muy similar a la nuestra cuando hemos visto lo bonita que era la combinación de pañuelo y vestido.

Es un conjunto formado por un vestido y un pañuelo de idéntico estampado geométrico inspirado en la década de los 70 en tonos blancos, marrones y rosas sobre llamativo fondo naranja. El vestido, de corte midi, manga larga, está dividido en dos patrones muy bien diferenciados. El pañuelo, del mismo tejido, es perfecto para llevarlo en la cabeza, tal y como hace Eugenia Martínez de Irujo. ¡Nos fascina!