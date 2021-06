Es tendencia y a la vez la prenda más fácil de llevar. Si quieres triunfar con tu look este verano solo tienes que ponerte el jumpsuit de Anne Igartiburu

Por fin el verano ya está aquí y con él los looks más relajados y casual del año. La mayoría todavía seguimos en la ciudad con la rutina del día a día del trabajo, pero ya estamos contando los días para disfrutar de las deseadas vacaciones en la playa, y este año todavía más que nunca. Así que lo que menos queremos ahora es complicarnos la vida cada mañana al abrir armario para ver qué ponernos. Sin embargo, hay una prenda que te soluciona la vida y que esta temporada es tendencia. Efectivamente estamos hablando del mono, que vas a poder encontrar en todas las versiones posibles en la mayoría de las webs de moda. Esta ha sido la última elección que ha hecho Anne Igartiburu para su último acto público, donde ha inaugurado la clínica dental Moonz en Boadilla del Monte. Ha elegido un jumpsuit con el ha acertado de pleno.

La primera imagen de moda que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Anne Igartiburu son sus espectaculares vestidos rojos de Lorenzo Caprile con las que nos sorprende todos los años para dar las Campanadas en la Puerta del Sol de Madrid. Pero en su día a día la presentadora Corazón de La 1 de TVE es mucho más sencilla, hasta con un punto hippie. Si en las alfombras rojas triunfa con lentejuelas, bordados y encajes, para sus looks de calle prefiere el estilo más casual y desenfadado, pero si perder el estilo.

El jumpsuit de Anne es cómodo, fácil y para cualquier ocasión

La presentadora optó esta vez por el look más cómodo y fácil de llevar. Un mono amarillo fluido con escote en uve cruzado, corte en la cintura con pinzas y manga al hombro caída fruncida. Tan sencillo como estiloso y la mejor prenda para solucionarnos un look sin complicarnos la vida. Con el jumpsuit evitas los quebraderos de cabeza para combinar las prendas, los colores, los tejidos… De un solo golpe abres el armario, te lo colocas y ya estás vestida. No necesitas nada más. Lleva ya varias temporadas siendo tendencia, pero este verano lo vas a encontrar en todas las versiones. El de Anne es el diseño todoterreno que vas a poder llevar en las distintas situaciones, solo cambiando los complementos. El suyo es de Molly Bracken.

Anne la ha combinado con unas sandalias tipo mule con tiras multicolor metalizadas y alto tacón ancho, de Exe Shoes, y un shopping bag negro. Llevó su larga melena suelta peinada de una manera muy natural y como joyas destacaban sus grandes pendientes de aro dorados.

Anne Igartiburu nos ha demostrado con su look que en verano no hay nada mejor que combinar la comodidad con la tendencia. El jumpsuit es la mejor prenda para hacerlo con mucho estilo.