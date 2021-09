La colaboradora de ‘Sálvame’ ha triunfado creando dos looks radicalmente diferentes al añadir un bonito cinturón a un mismo vestido.

Aunque ha habido veces en las que ha fallado con sus looks, lo cierto es que, si por algo destaca Gema López, además de por su convicción al hablar, es por su increíble estilo. La periodista es una de las colaboradoras de Sálvame que mejor viste tanto dentro como fuera del plató y sus prendas nos han servido de inspiración en más de una ocasión. ¡Pero también los complementos! O si no que se lo digan al fabuloso cinturón que ha añadido en uno de sus últimos modelitos, un accesorio de diez que ha cambiado por completo su look.

Desde sus vestidos de estilo boho hasta sus faldas de aires hippies o sus accesorios con detalles étnicos, Gema López ha sabido crear su seña de identidad y nos ha ido enamorando durante el proceso. Tanto ha sido así que hasta ha participado en la creación de una nueva marca de ropa, Ne & Nu; una firma que representa a la perfección los valores y la manera de vestir de la tertuliana y que nos enamora prenda a prenda y complemento a complemento. No hay más que mirar en una de sus últimas publicaciones en las redes sociales para comprobarlo. Y es que la tertuliana ha posado con (y sin) un cinturón, un complemento que marcaba la diferencia en su look y que nos ha dejado con la boca abierta.

Dos looks en uno: Así cambia un vestido al añadirle o quitarle un cinturón

Increíble pero cierto. La colaboradora más fashion de Sábado Deluxe ha conseguido crear dos looks radicalmente diferentes tan solo añadiendo un acertado cinturón. Una tarea que no debe ser nada fácil pero que ella hace que parezca la mar de sencilla. Lo ha conseguido usando como base un bonito vestido camisero de su marca, Ne & Nu. Concretamente, el modelo Marsella Black de 44,95 euros. Un vestido camisero de largo mini y original estampado blanco sobre fondo negro que presenta una acertada abotonadura frontal. Un diseño que, tal y como indican en la web, es «ideal para el otoño por la versatilidad que tiene a la hora de combinarlo». ¡Y razón no le falta! Pues tan solo un cinturón puede suponer un gran cambio.

O si no que se lo digan a Gema López, que gracias al cinturón Soft Black también de la marca (12,95 €) consigue dos looks muy diferentes. Uno, más suelto, cómodo e informal. sin marcar la cintura. Y otro, mucho más elegante y perfecto para salir a tomar algo con amigas.

Sin duda, un dos por uno que nos ha hecho especial ilusión y que estamos deseando probarlo con alguno de los vestidos camiseros que tenemos por casa. ¡Qué ganas de ver cómo cambia una misma prenda con o sin cinturón!