No hay más que ver el Instagram de Paula Echeverria para darse cuenta de que hay un complemento con el que está especialmente obsesionada.

Ella es una de las españolas con más estilo y su cuenta de Instagram lo deja más que claro. Superados los tres millones de seguidores, la red social de Paula Echevarría es toda una fuente de inspiración y cada una de sus fotos nos sirve para conocer las nuevas tendencias y nos ayuda a combinar las prendas que más se llevan cada temporada. Entre like y like, la asturiana presume de buen gusto y de originalidad con cada uno de sus estilismos. Y es que la actriz tiene una forma de vestir muy personal y ella es su mejor estilista y consejera de moda. No hay más que ver sus elecciones fashionistas para darse cuenta. Ella sabe qué ropa le gusta y cuál no y, cuando se enamora de una prenda o complemento, no hay quien se la quite de la cabeza. En este verano tan atípico, de manera literal.

La nueva obsesión de Paula Echevarría

La nueva obsesión de Paula Echeverría no puede gustarnos más. La actriz de Velvet Colección esta temporada ha incluido en muchos de sus últimos looks un complemento que funciona en casi cualquier momento. Se trata de un sombrero de ala ancha elaborado en paja. Concretamente el canotier modelo Puebla de la firma española Raceu Hats. Es un accesorio que, si bien puede resultar complicado de combinar, logra elevar cualquier look y se convierte en la pieza estrella de muchos estilismos. Veraniego, llamativo y perfecto, el sombrero tipo canotier tiene aúna las ventajas de la pamela con las maravillas de Panamá. Es de paja, como el sombrero playero pero es rígido como el modelo panameño. Un todo en uno con el que Echevarría consigue enamorarnos pero con el que cualquiera, si se atreve, logra triunfar.

De la cabeza a los pies, la it girl más televisiva ha vuelto a desmostrar que ella sabe mejor que nadie cómo complementar y combinar todos sus estilismos. No suele dejarse nada en el tintero y, a la hora de vestir, piensa en cada detalle. Cuando se obsesiona con algo, lo hace por un motivo muy concreto. Su última prenda fetiche, el sombrero de paja de ala ancha, es perfecto para los días de calor y consigue salvarnos en esos días en los que el sol calienta demasiado. Funciona con los looks más informales pero también con los más elegantes y Paula Echevarría lo deja claro. ¿Que no te lo crees? ¡Echa un vistazo a todas las posibilidades que ella ha encontrado!