Irene Rosales se ha convertido en inspiración en cuestión de moda para muchas de sus seguidoras. Ahora, nos desvela cuál es su accesorio estrella

¡Ya es septiembre! Somos muchas las que estamos pensando en el cambio de armario y en las nuevas tendencias que se llevarán la próxima temporada. Dejando un poco ya en el olvido la ropa de baño, los vestidos fresquitos y las sandalias, dejamos paso a las chaquetas vaqueras, a los pantalones largos y los accesorios que te protegen del frío. La llegada de la vuelta al cole supone un antes y un después en nuestra forma de vestir. Regresamos a la oficina y nuestros looks son mucho más estudiados y sofisticados que lo que solemos llevar en los días de calor. Eso sí, esto no es motivo para dejar de ir a la última ni mucho menos. Una premisa clave: los accesorios, que juegan un papel fundamental a la hora de reconvertir tu look en el ganador. Irene Rosales nos desvela cuál es su complemento favorito. Y seguramente te conquistará a ti también.

Irene Rosales desvela el complemento que reinventará tu look

Hasta el más clásico. No hay look que no se transforme con el accesorio favorito de la mujer de Kiko Rivera. Pero muchas os preguntaréis, ¿de cuál se trata? Los sombreros y las gorras. Sabemos que así a primera vista podéis pensar que estos son ideales únicamente para protegerte del sol del verano, pero también es perfecto para el otoño por su aire moderno que consigue reinventar cualquier estilismo. La colaboradora de televisión ha compartido una fotografía en la que aparece con diferentes modelos de la firma catalana Magari Barcelona y que a cuál nos gusta más. Algunos de aire más desenfadado y otros con un aire bohemio, perfectos para los días sin sol.

Este es el accesorio que ha conquistado a Irene Rosales. Además, hay para todos los gustos, ya que puedes optar por aquellos más clásicos en tonos neutros o por aquellos más vibrantes y exóticos que acapararán todas las miradas. Todo es cuestión del día y la ocasión que elijamos para hacer una combinación ganadora gracias a este complemento estrella. Os mostramos cuáles son los diseños favoritos de Irene, y que además pueden ser tuyos porque todavía están disponibles a través de la página web. ¡Corre antes de que se agote!