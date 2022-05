Al mediodía nos morimos de calor, pero en cuanto llega la tarde y el viento hace su aparición, necesitamos ir corriendo a por algo de abrigo para protegernos del frío helador. Así es la cambiante época de entretiempo. Y claro, todos los años tenemos el mismo dilema: ¿Qué me pongo?

Lo cierto es que no es tarea fácil acertar con nuestros estilismos de diario durante estas semanas, pero tranquila, tampoco es misión imposible. ¿La clave? Dejarse de complicaciones y recurrir a prendas sencillas, básicas y de éxito asegurado. Y ahora que andamos en busca de inspiración, Irene Rosales nos ha servido de gran ayuda, ya que ha reaparecido con un look todoterreno. Y es que funciona tanto para hacer recados, ir de compras, llevar a los niñ@s al colegio o desayunar con las amigas.

Irene Rosales consigue un look impecable con tres prendas básicas que todas tenemos en el armario

¿Quién no tiene en su vestidor unos jeans? ¿Y una camisa oversize? ¿Y unas converse? Pues… ¡No necesitas nada más! Basta con esas tres prendas infalibles para conseguir un ‘modelito’ que se adapte a todas las situaciones y escenarios del día a día. Y el mejor ejemplo es la mujer de Kiko Rivera, que nos ha conquistado con una combinación básica y discreta, pero ganadora.

Eso sí, para completar un look perfecto, Irene Rosales ha añadido el complemento indispensable: un bolso bandolera. Y ojo, porque no cualquiera. La excolaboradora del programa ‘Viva la vida‘ ha estrenado un nuevo diseño de su propia firma. Se trata de un modelo rígido en color blanco roto y acabados en contraste, ideal para sumar un plus de estilo al instante.

Un proyecto que le llena de ilusión

El pasado mes de febrero la nuera de Isabel Pantoja anunciaba que comenzaba un nuevo e ilusionante proyecto: «Por fin puedo contaros que VAROI se hace realidad. No sé el tiempo que durará esta aventura, espero que mucho, pero lo que si estoy segura es de la ilusión tan grande que tengo», escribía en sus redes sociales. Tres meses después, hemos podido conocer muchos de los diseños que la sevillana ha creado y que están siendo todo un éxito.

De momento, la tienda online no está disponible, y los bolsos solo se pueden comprar a través del perfil de Instagram de la firma. El diseño que ha lucido Irene Rosales junto a su look más ponible y fácil de replicar, acaba de aterrizar y tiene un precio de 25 euros. Sigue bajando y fíchalo todo.