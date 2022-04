En los últimos meses, el estilo de Alejandra Rubio ha experimentado un giro de 180 grados. Acostumbrados a verla con looks completamente negros, la hija de Terelu Campos ha ido incorporando notas de color a todos sus estilismos. Una acertada decisión que llegó cuando le dijo adiós a su melena negro azabache y al pelirrojo. A continuación, hacemos un repaso por los coloridos outfits con los que la nieta de María Teresa Campos triunfa en televisión.

En sus apariciones en ‘Viva la vida’, Alejandra Rubio apuesta por ir cómoda y acorde a su estilo a la hora de vestir. Por ello, en muchas ocasiones, hemos podido verla luciendo ajustados vaqueros con holgadas sudaderas en tonos blancos. A la joven le encanta jugar con su imagen y estar al día en las últimas tendencias de moda. La hija de Terelu Campos muestra su faceta más «comfy» a la hora de debatir sobre los temas de actualidad en el programa de Telecinco y en más de una ocasión se ha decantado por llevar jerseys con diferentes tonalidades y estampados.

Sin embargo, conforme pasan los fines de semana, Alejandra Rubio apuesta por incorporarle un tono de color a todos y cada uno de sus looks: bien a través de las prendas o bien a partir de los complementos. El pasado domingo, la hija de Terelu Campos enamoraba a la cámara con uno de sus looks más favorecedores. En concreto, la joven lucía una minifalda amarilla y una americana del mismo tono que dejaba a la vista de todos su esculpida figura.

Por otro lado, haciendo un repaso por los últimos looks que ha lucido en televisión, Alejandra Rubio también se decanta por blusas blancas combinadas con pitillos grises y americanas oscuras. En cuanto al calzado, la colaboradora de ‘Viva la vida’ también ha experimentado un gran cambio. Acostumbrados a verla cada fin de semana lucir sus looks con cómodas converse, ahora apuesta por zapatos de tacón que le dan un toque más refinados a todos sus estilismos. La nieta de María Teresa Campos tiene un estilo propio que poco a poco va modificando y encontrando prendas con las que se siente cómoda. Eso sí, aunque ahora intenta poner un toque de color a todos sus estilismo, lo cierto es que todavía no ha dejado de lado sus looks «total black».

El nuevo color de pelo de Alejandra Rubio, la clave de su estilo

Alejandra Rubio ha dado un cambio a su imagen y la clave de esto ha venido provocada por su sorprendente cambio de look. Hace unos meses, la hija de Terelu Campos decía adiós a su larga melena azabache y le daba la bienvenida a un tono pelirrojo. Sin embargo, cansada de tener que estar decolorando y retocando su cabello cada pocas semanas, la joven recuperaba su tono natural. Ahora podemos verla con un castaño que aporta mucha luminosidad a su rostro. Un color de cabello que eleva sus outfits y que combina a la perfección con cualquier prenda.

