La cantante y presentadora, tras hacer público sus problemas de salud, ha logrado enamorarnos gracias a su último look en el que lleva un clásico infalible.

Está siendo un momento delicado para Chenoa. La cantante no pudo evitar las lágrimas cuando hace unos días hizo público su problema para quedarse embarazada. Fue en el El Show de Bertín, el programa de Canal Sur conducido por Bertín Osborne. En él, la artista quiso compartir con el presentador y toda la audiencia que sufre de endometriosis, un trastorno en el que el tipo de tejido que es similar al revestimiento del útero crece fuera de este, en otras partes del cuerpo; impidiendo así poder gestar un bebé. «He tenido problemas de endometriosis. No es algo me que haya traumado. Soy una tía muy ubicada con el dolor y todo lo pongo en su sitio»; contaba la artista. Una noticia que nos ha marcado y mucho, pues su boda con el doctor Miguel Sánchez tuvo que ser cancelada por la pandemia y estábamos deseando que la pareja agrandase la familia. Sin embargo, y aunque se un problema, ella no lo considera algo traumático y sigue adelante de la mejor forma. Lejos de regocijarse en el dolor, Chenoa busca estar siempre bien y eso es justo lo que ha demostrado en su última foto de Instagram, en el que ha elegido un clásico infalible que le sienta de maravilla.

Así es el clásico infalible con el que nos ha enamorado Chenoa

Muchos podríamos pensar que, tras dar a conocer su estado de salud, la miembro del jurado de Tu cara me suena no se sentiría con fuerzas para deslumbrarnos con su estilazo. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad; pues ha subido una foto con un total look blanco que demuestra que ella no está para tristezas. La joven de 45 años nos ha sorprendido en las costas ibicencas con un sastre dos piezas en color blanco, un clásico infalible que a ella le sienta de maravilla.

Se trata de un dos piezas formado por una blazer estructurada en color blanco y unos pantalones de traje holgados a conjunto que, aunque solo podemos ver de espaldas, podemos intuir que le va como anillo al dedo. Se trata de un básico que, sin lugar a dudas, se convierte en la mejor competencia del vestido más elegante; pues viste tanto o más que él. Es precisamente por ello por lo que os animamos (y mucho) a incluir este básico en vuestros armarios. Sienta estupendamente, es de lo más elegante y cada una de sus piezas funciona en conjunto pero también de manera individual. ¡Un auténtico lujo!