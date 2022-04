Todos los focos se centran en su hermana, la Princesa Leonor, pero hoy es su gran día. La Infanta Sofía cumple 15 cumpleaños, una fecha muy significativa en Latinoamérica, que se celebra con una fiesta por todo lo alto, pero que en nuestro país es número más. Y, siguiendo la tónica de todos los cumpleaños de la Familia Real, lo celebrará en la intimidad. Su hermana acaba de volver a su internado a Gales, después de diez días de vacaciones, y no podrá soplar las velas con su inseparable compañera y cómplice. Pero seguro que tiene su particular fiesta.

La vida de la hija pequeña de los Reyes Felipe VI y Letizia no está sometida a las obligaciones que conllevan la condición de Heredera de su hermana mayor. Aunque hasta ahora ha acompañado a Leonor en todos los actos públicos (salvo en las dos ocasiones en las que la Princesa de Asturias ha protagonizado actos en solitario) estar en un segundo plano le permite una mayor relajación, incluso también en sus estilismos, menos conservadores. Y eso lo hemos podido comprobar a lo largo de estos años, en los que Sofía ha coqueteado más con la moda, con vestidos virales y con complementos y peinados que enamoran a las influencers.

Las lecciones de estilo que nos ha dado la Infanta Sofía

La infanta Sofía comenzó con los looks propios de la adolescencia antes que su hermana. En sus estilismos siempre ha introducido sutiles guiños que nos dejaban patente que está muy al tanto de las tendencias de cada temporada. Con un estilo algo más desenfadado, nos ha sorprendido con el peinado de moda entre las influencers, vestidos que arrasaban en las redes o prendas con los detalles muy cool. Pero en su vestidor tampoco faltan las prendas básicas de fondo de armario.

Elige casi siempre colores neutros, prendas fluidas y líneas rectas. No es demasiado amiga de los estampados, aunque no renuncia a los eternos cuadros vichy.

Si hablamos de firmas, en su armario encontramos mucha prenda low cost de Zara, Mango, Stradivaris, Sfera, Bershka o Sprinfield... combinadas con otras algo más elevadas como & Other Stories o, incluso, Carolina Herrera.

Nada de complementos y su melena de siempre

No nos ha pasado inadvertido que a diferencia de su hermana, y de la mayoría de jóvenes de su edad, todavía no se ha subido a unos tacones. Un detalle que es una muestra de estar muy atenta a las tendencias, porque sus bailarinas, merceditas, slippers o mules no pueden gustarnos más. En esta caso ganan por goleada los modelos de Pretty Ballerinas, aunque también guarda algún modelo de Carolina Herrera. Pero cuando hace las maletas para irse de vacaciones a Mallorca no faltan las típicas abarcas y las zapatillas de esparto.

Otro de los rasgos distintivos de su estilo es su larga melena, que permanece inalterable a lo largo de los años y la ausencia de complementos. Si la Princesa Leonor nos sorprendía con un piercing y un ear cuff, ella todavía no se ha agujereado las orejas.

Para celebrar el 15 cumpleaños de la Infanta Sofía hemos seleccionado sus mejores looks, entre los que se encuentran los vestidos preferidos de las influencers. ¡Desliza ya!