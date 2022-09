Estamos en la época más complicada del año a la hora de vestirnos. Fresco por la mañana, temperaturas más altas al mediodía y vuelta al frío cuando llega la noche. Los looks de entretiempo siempre nos han traído de cabeza, pero no hay más que fijarse en Carolina de Mónaco para saber qué nos tenemos que poner estas semanas. La princesa monegasca cumple años, pero continúa siendo un referente de estilo para todas, especialmente si has pasado los 50 y quieres vestir con estilo, con el perfecto mix de clasicismo y tendencia.

Junto a sus hermanos, el príncipe Alberto y la princesa Estefanía y otros miembros de la familia Grimaldi acudió a la presentación ante la prensa de los diferentes actos previstos para conmemorar el que hubiera sido el 100 cumpleaños de Rainiero III, el próximo 31 de mayo de 2023. Carolina de Mónaco, en un discreto segundo plano, no ha podido evitar llevarse todas las miradas, con su perfecto look. Un derroche de elegancia y comodidad a la vez, y la mejor inspiración si quieres, además, quitarte unos años de encima.

El conjunto oversize de Carolina de Mónaco para triunfar en entretiempo

El estilo oversize triunfa este otoño. Blazer, pantalones o trajes son las prendas que por su diseño aparentan varias tallas más de la que nos corresponde. Pero no es así. Carolina de Mónaco nos lo acaba de demostrar con su pantalón ancho en un verde agua muy suave y su americana ligera en blanco roto, a la que añadió una básica camisa blanca. Siempre pendiente de los complementos para dar el definitivo toque chic, se anudó al cuello un pañuelo estampado de seda y se puso las gafas de sol.

Un look básico y sencillo, con el que la Princesa de Hannover además de derrochar estilo nos da las claves de cómo crear un look más juvenil, cuando ya has dejado atrás la década de los 40, y los estilismos necesitan el equilibrio entre el clasicismo y la tendencia.