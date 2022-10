La Semana de la Moda de París, donde se presentaron las propuestas para la próxima primavera/verano 2023, ha sido estos días el epicentro de las fashionistas de todo el mundo, pero en España también el desfile de la firma IQ Collection reunió a las amantes de la moda patrias. Muchas de ellas habituales de los actos sociales que se celebran en nuestro país y otras grandes sorpresas en este tipo de acontecimientos. Si Victoria Federica no se ha perdido ninguno de los desfiles en la capital gala, su madre, la Infanta Elena, ha preferido viajar a Jerez de la Frontera para conocer las propuestas de las diseñadoras Ines Domecq y Virginia Pozo, que tienen una gran conexión con Andalucía, el campo y los caballos, tres de las grandes pasiones de la duquesa de Lugo.

La presencia en el desfile de la Infanta Elena fue una gran sorpresa, pero no la de otras de las asistentes. A la cita, celebrada en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera, no faltaron Eugenia Martínez de Irujo y su hija, Tana Rivera, fans absolutas de la firma, Carmen Lomana, Isabelle Junot, Eugenia Osborne o Jaydy Michel, entre otras. Todas ellas con looks estupendos.

El espectacular desfile de Inés Domecq en Jerez de la Frontera

Por primera vez Inés Domecq organizó un desfile de su firma The IQ Collection para presentar sus novedades para Otoño/Invierno 2022-2023 en exclusiva para El Corte Inglés (a la venta en su centro de Serrano desde el 4 de octubre y días después en la web de venta online de la marca). Toda la atención estaba puesta sobre las propuestas de esta marca que, a pesar de su juventud, se ha convertido en una de las más deseadas de las influencers y celebrities de nuestro país, pero también nos fijamos en los modelazos de las asistentes.

