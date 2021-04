La socialité y la periodista han coincidido con unos tacones muy elegantes, dejándonos claro cuál es el calzado estrella de esta temporada.

Subirse a unos buenos tacones siempre ha sido sinónimo de elegancia, sensualidad y buen gusto. A pesar de que a muchas les resulten incómodos, los zapatos de tacón se han asociado durante décadas (si no siglos) a la feminidad más absoluta y son mayoría las mujeres que, en las ocasiones más especiales, se elevan con unas sandalias de tacón, unos mules, unas cuñas o unos clásicos zapatos de salón. Nos acompañan en nuestros estilismos más elegantes y a veces también con nuestros looks de oficina e invitada. Son fieles compañeros de los mejores recuerdos y, aunque suelen durar más tiempo en nuestro armario que los vestidos, faldas, camisas y pantalones; a veces las tendencias también nos obligan a renovar nuestra colección y a adquirir nuevos pares. Y es que aunque sean duraderos y atemporales, hay veces que no nos podemos resistir a hacernos con la última moda en tacones.

Eso intuimos que es lo que les ha pasado a Carmen Lomana y a Isabel Jiménez; que cuando han visto cuál es la última tendencia en cuanto a tacones se refiere, no han dudado en añadir un modelo de estos a su zapatero. Se trata un diseño sencillo pero clásico, innovador pero atemporal. Un modelo cuya forma no es otra que la de un tradicional stiletto (o zapato de salón) pero completamente destalonado y unido a través de finísimas tiras decoradas, generalmente, con pequeños y adorables lazos en contraste blanco y negro.

Estos son los tacones que han enamorado a Isabel Jiménez y a Carmen Lomana

Los de la socialité, firmados por Miu Miu, son quizás nuestros favoritos. Bajo el nombre de slingbacks (algo así como zapato destalonado en español) y elaborados en charol en blanco y negro; presentan un tacón midi barnizado con bobina completa el zapato. Lo que hace que sea extremadamente original. ¡Y ella lo sabe! «Estos zapatos de Miu Miu y este tacón son la tendencia de moda actual»; escribía a través de su cuenta de Instagram.

Similares pero diferentes, son los que lleva la presentadora de Informativos Telecinco. Los de ella los firma Dior y son, sin duda, uno de los favoritos de las famosas e influencers más fashion. En tejido técnico negro y con cinta en dos tonos bordada con el emblemático “J’Adior” de la firma, están rematados con un elegante lazo plano. Dos modelos de tacones muy similares pero, al mismo tiempo, extremadamente diferentes, que no hacen otra cosa que confirmar que este tipo de salones slingbacks en color negro con detalles en blanco son una de las tendencias de calzado más actuales. ¡Necesitamos unos ya!