Ya casi hemos superado la cuesta de enero, y a pocos días de terminar el mes, ya tenemos claro qué es lo que se llevará a lo largo de 2023. Estamos viviendo una época de confluencia de tendencias, todo – o casi todo– se lleva si lo sabes conjuntar... 80´s, 90´s y 2YK han aparecido en las últimas colecciones de moda como si nunca se hubieran ido. Carmen Lomana se ha dejado ver con un look muy llamativo, que mezclaba estilos y tendencias, en su última visita al Teatro de la Zarzuela. Te contamos todo sobre su estilismo a continuación. No te pierdas un detalle.

La socialité sabe bien lo que se ha llevado en cada época. A sus 74 años, ha vivido el nacimiento y renacimiento de cientos de tendencias de moda. Todos los estilos dejan un poso en cada persona que luego se refleja en los looks. Gracias a la gran colección de ropa que Carmen posee es capaz de introducir cientos de artículos que pertenecieron a tiempos gloriosos y combinarlos con last trends que nos rodean. La leonesa ha introducido en su outfit el estilo furry de colores más reciente, con unas botas over the knee con estampado noventero y un vestido de lo más clásico. Lo cierto es que este tipo de "pastiches" funcionan muy bien si tenemos un poquito de arte para elegir tejidos, texturas y colores.

Carmen Lomana ha triunfado con su último look para asistir al Teatro de la Zarzuela

Lo primero que eligió Carmen fue el vestido, clásico y atemporal. La coleccionista de moda se enfundó en un vestido negro de cuello cerrado, manga corta y falda evasé por encima de la rodilla con un broche dorado en el pecho. A continuación, se decantó por un abrigo de Gucci negro con cremallera de corte tres cuartos, pero que incorporaba una tendencia que está arrasando: el peluche de colores. El cuello de solapabas estaba forrado de peluche en color verde botella; en las empuñaduras de las mangas contaba con dos bandas de pelo en color lila. Estos dos colores han sido las apuestas más frescas de las firmas de moda que imperan en la industria de lo fashion. El estilo furry no está dejando prenda sin su sello, aunque Lomana siempre lo ha llevado por bandera, sobre todo en invierno. No son pocas las veces que la colaboradora de televisión se ha dejado ver con abrigos de piel auténtica, aunque esto levante ampollas en muchas de sus seguidoras.

Otra de las tendencias que incorporó fue la de las botas mosqueteras, pero plagadas de motivos de los años 90: el logo y el estampado graffiti. Sus botas de Chanel, cuyo precio asciende casi a los 3.000 euros, contaban con un estampado dorado, caña alta, tacón ancho y punta roma. Este calzado hacía que el abrigo y los accesorios perdieran protagonismo, solo podíamos ver relucir el logo de la firma francesa.

Bolso y abrigo emparentados

La elección del bolso es siempre un reto con este tipo de looks, aunque Carmen no tuvo problema en adecuar su look a lo largo del día. A primera hora de la mañana, la socialité optó por combinar el abrigo con el bolso; se colgó del brazo un bolso de Gucci negro con una franja verde y roja, típica de la firma. Pero al llegar la tarde, decidió cambiar su complemento por uno más llamativo y optó por un bolso negro de charol con asas y cierre metálico.