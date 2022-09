Vestir de rojo te hace parecer más atractiva, no nos lo inventamos nosotras. Ya hace unos años que la European Journal of Social Psychology publicó un estudio que aseguraba que el color de nuestra vestimenta podía proyectar en los demás distintos sentimientos, el rojo, fue el color ganador para ser percibida como una chica atractiva. No sabemos si la socialité estaba al tanto, pero lo cierto es que ha aparecido con un lookazo de este color. Carmen Lomana se ha enfundado en un vestido rojo que sienta genial y lo ha combinado con un complemento al que solo pueden acceder unas pocas afortunadas.

Todas las semanas Carmen Lomana se engalana para asistir al programa de radio en el que colabora desde hace un tiempo «La hora Lomana» en COPE. Sus posados en las escaleras son ya una leyenda y siempre nos trae los mejores estilismos. El de hoy constaba de un vestido de Boxcalf Kalam en rojo vibrante que le daba un aire muy juvenil y atrevido.

El bolso Kelly de Carmen Lomana combina con su vestidazo rojo

El vestido tiene un corte hasta las pantorrillas, una manga francesa perfecta para el entretiempo y un cuello redondo muy elegante. Las mangas y el cuello están rematadas con un ribete azul marino muy chic. Un vestidazo para empezar el otoño en un color por el que han apostado muchas firmas esta temporada.

Sin duda el punto fuerte del outfit era el bolso Kelly de Hermès, una pieza única que trae de cabeza a las coleccionistas de este complemento. Este modelo es tan exclusivo que se lanza en tiradas muy pequeñas, por eso, con el tiempo, su valor va aumentando exponencialmente. Este diseño lleva el nombre de Grace Kelly, por ser el bolso con el que la fotografiaron cubriéndose el vientre para ocultar su embarazo. Lo mejor es que Carmen tiene varias piezas del Kelly, nosotras hemos contado hasta cuatro distintos. Todavía es complicado intentar calcular la fortuna que atesora Carmen, pero solo la cifra de sus inversiones en artículos de moda debe ser estremecedora.