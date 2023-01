Carmen Lomana es, sin lugar a dudas, una de las mujeres más sofisticadas de nuestro país. ¿Cómo se ha ganado ese título? ¡A pulso! El principal motivo es que la socialité entiende de moda, y eso se refleja de la manera más evidente en su forma de vestir. ¿Otro plus? Su armario entremezcla prendas básicas y atemporales con reliquias de alta costura y piezas de valor incalculable. Y es que entre las perchas, baldas y cajones de su vestidor habitan firmas como Gucci, Valentino, Dior, Prada…

Pero ojo, porque para ser elegante no basta con disponer de diseños de alta costura en el guardarropa, también hay que tener la habilidad de sacarles el máximo partido. Y Carmen Lomana sabe perfectamente qué llevar en cada momento. Ya sea para acudir una noche a la ópera de Madrid o para tirarse la mañana haciendo recados; la empresaria tiene un don para elegir la prenda idónea y lucirla de la mejor forma. Y ayer mismo nos volvió a regalar una lección de estilo: las mujeres mayores de 50 años pueden defender a la perfección las botas mosqueteras.

Estas botas de Carmen Lomana solo son aptas para las más atrevidas

Hace mucho frío. Da igual el lugar de España del que hablemos, esta semana en toda la Península (y muchas de las islas) los termómetros se han desplomado. Pero eso sí, las bajas temperaturas no frenan a Carmen Lomana, que anoche decidió disfrutar de una agradable cena con amigos en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital, Numa Pompilio.

La colaboradora de televisión no va a permitir que ni la lluvia, ni la nieve, ni las heladas hagan mella en su agenda (ni en sus looks). Y por eso no dudó en acudir a su cita de punta en blanco. Para la velada la socialité eligió un sencillo vestido negro con detalles de plumas de la firma AMEN que completó de manera magistral con unas botas mosqueteras estampadas de Chanel.

Es innegable que la botas altas tienen la increíble capacidad de derrochar estilo a la vez que protegen del frío. Pero aunque este otoño-invierno 2022/2023 las botas se llevan en todas sus versiones (engomadas, tipo militar, en punta…), hay unas que destacan por encima de todas las demás: las mosqueteras. Y Carmen Lomana es el mejor ejemplo de que son capaces de transformar cualquier look tengas la edad que tengas. ¡Sigue bajando para ver al detalle su estilismo y descubrir todos los detalles!