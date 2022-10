El pelo y las plumas son el must have de los looks más sofisticados que veremos esta temporada. Una buena estola, una torera de peluche, cuellos y mangas con plumas, se han convertido en los imprescindibles del estilo furry. Carmen Lomana, siempre al tanto de los últimos movimientos en moda, ha llevado un total black look en Londres con el que nos ha enseñado cómo ir glamurosa a una cena importante.

La socialité está pasando unos días en Londres y ha llenado su maleta de estilismos súper chic que no podríamos dejar de ponernos en un día lluvioso. Pero uno de sus mejores outfits lo mostró anoche en una cena con amigos en Amazonico London.

Una impresionante torera de pelo negro hizo las delicias de las que no se pueden resistir a lo furry esta temporada. Este diseño siempre ha estado asociado a looks de invitada, a las noches en fiestas de postín y a los momentos más solemnes, pero Carmen ha estado atenta de las tendencias y lo ha encajado en un estilismo muy en boga, que no podemos dejar de analizar.

Carmen Lomana impresionó con un look negro en Londres

Para su cena con ambientazo, Lomana se enfundó en un pantalón campana con aberturas en el bajo, muy ceñido en los muslos y de tiro alto. La parte superior estaba formada por una camisa de escote en uve y mangas largas. Al combinar estas dos piezas del mismo color pareciera que llevara un mono negro. Además, incorporó un cinturón de Gucci con detalles metálicos abstractos que iban a juego con el detalle de la camisa en el hombro izquierdo.

Para sus pies, aprovechando que los pantalones campana tenían aberturas, Carmen eligió unos salones de tacón medio negros, con mucho brillo y punta angulosa. Como el look ya llevaba incorporados bastantes accesorios la prescriptora de moda prefirió no sobrecargar el estilismo. Así que, solo llevó un mini bolso de mano en el mismo color que el resto del outfit y unos pendientes dorados discretos.

El maquillaje para la ocasión también fue bien discreto, un smokey eye negro sutil y bien difuminado y un labial rojo con mucho brillo para darle a su make up un aire más cañero.